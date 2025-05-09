Названо найкращого гравця року в англійському футболі: він повторив рекорд Анрі

В Англії було визначено найкращого футболіста року за версією Асоціації футбольних журналістів. Це одна з найстаріших та найпрестижніших нагород, переможця якої обирають понад 900 членів цієї організації.

ЇЇ здобув єгипетський вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах. Він став найкращим гравцем року в Англії, набравши 90% голосів, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу FWA.

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Заслужене визнання

Ніхто у XXI столітті не мав такого величезного відриву від своїх конкурентів. Лідер "червоних" випередив свого одноклубника Вірджила ван Дейка та форварда Ньюкасла Александера Ісак, які посіли друге та третє місця відповідно.

"Рідко трапляється більш популярний переможець, ніж Мохаммед. Його переконлива перемога – це лише відображення неймовірного сезону. Він продовжує переписувати книги рекордів, і його виступи цього сезону, очевидно, стали ключовими для 20-го титулу Ліверпуля.

Для нас було честю спостерігати за ним цього сезону, і для нас буде честю запросити його на нашу вечерю, щоб відсвяткувати його успіх", – заявив голова організації Джон Кросс.

Важливо. Мохаммед Салах втретє став футболістом року за версією Асоціації футбольних журналістів. Він повторив рекорд колишнього нападника Арсенала Тьєррі Анрі за кількістю таких нагород.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні вінгер Ліверпуля провів 49 матчів на клубному рівні. В них він записав у свій актив 33 голи та 23 асисти.

Нагадаємо, що тривалий час майбутнє Мохаммеда Салаха залишалося невідомим. Проте 11 квітня він поставив крапку в цьому питання та продовжив контракт з "червоними" на два роки.