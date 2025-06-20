Ненавидить Польщу та виключили зі збірної: хто така Влада Нікольченко, яка захищає мову окупанта

Влада Нікольченко – колишня українська спортсменка, яка була справжнім обличчям нашої художньої гімнастики на світовій арені. На жаль, Нікольченко відома не лише своїми високими досягненнями у спортивному світі, а й скандальними історіями.

Ці неприємні історії виходили далеко за межі гімнастичного килима. 24 Канал розповідає про спортивну кар'єру, її досягнення та скандали, які супроводжують вже колишню художню гімнастку.

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Хто така Влада Нікольченко та як розпочиналась її кар'єра гімнастки

Влада Нікольченко народилась 9 грудня 2002 року у Харкові. Художньою гімнастикою дівчина почала займатись у 4 роки. Її першою тренеркою стала Наталія Кузнецова, яка розгледіла талант у дівчинці. Саме наставниця переконала маму Влади залишити дитину у художній гімнастиці. Хоча сама мама юної спортсменки була націлена віддати свою доньку на бальні танці, якими теж займалась у минулому.

Нікольченко була настільки талановитою, що вже на своїх перших змаганнях здобула золоту нагороду.

Після чого у 12-річному віці гімнастка поїхала у Київ на перегляд у легендарну "Школу Дерюгіних". Ірина Дерюгіна одразу заявила, що давно чекала саме на таку гімнастку, у якій спробує розкрити усі сильні сторони.

Вже через три роки Влада перейшла виступати у дорослу категорію. На змаганнях в азербайджанському Баку українка зібрала весь комплект нагород.

Досягнення Влади Нікольченко

Бронзова чемпіонка Європи та України (багатоборство).

Переможниця та призерка Кубків світу та Гран-прі.

Бронзова призерка Європейських ігор (Мінськ, 2019) у вправах із обручем та булавами.

Зверніть увагу! Після "бронзи" Європейських ігор-2019 Нікольченко була нагороджена державною нагородою – медаль "За працю і звитягу".

Посіла восьме місце на останньому міжнародному старті перед Олімпіадою-2020, за результатами якого формувалась українська збірна на Ігри. Нікольченко поступилась Христині Пограничній та Вікторії Онопрієнко, які у підсумку поїхали у Токіо.

Пауза у кар'єрі та повернення у спорт після проблем зі здоров'ям

30 липня 2021-го року через свою сторінку в інстаграмі Влада оголосила, що бере перерву у своїй кар'єрі. Все через важке перенесення пандемії коронавірусу, який скосив спортсменку.

Вже наступного року Нікольченко спіткала ще одна проблема – травма плеча, яка потребувала хірургічного втручання. Через початок повномасштабної війни Росії в Україні операція гімнастки була відтермінована. Після чого на спортсменку чекала реабілітація.

У 2023-му Нікольченко повернулась до тренувального процесу, відновивши тренування під керівництвом Ірини Дерюгіної. Того ж року Влада стала бронзовою призеркою чемпіонату України у вправі зі стрічкою, а також здобула "срібло" Кубка країни та два "золота" на Варшавській осені.

Торік вже ексгімнастка стала переможницею та призеркою Міжнародного турніру Miss Valentinе ("срібло" та два "золота"). Натомість на чемпіонаті України зупинилась у кроці від третього місця.

Ненавидить Польщу та виключення зі збірної

У листопаді 2023-го року Влада Нікольченко виклала світлину із аеропорту Варшави. Окрім світлини гімнастка додала занадто емоційний та необдуманий текст, у якому звинуватила сусідню країну у "зіпсованому настрої". Також спортсменка зізналась у своїй ненависті до Польщі та її народу.

Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше – людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт,

– написала Нікольченко.



Нікольченко ненавидить Польщу та поляків / Скриншот із інстаграму Влади

На що миттєво відреагувала польська сторона, а точніше колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец. Польський представник пригадав, як Нікольченко проводила майстер-клас у Варшаві під час турніру Варшавська осінь-2023, а також виступала на цих змаганнях.

"Тепер вона каже: "Я ненавиджу цю країну, найбільше – людей, які тут живуть". Дуже сподіваюся, що їй не доведеться знову проходити через польський жах і ніколи не буде змушена знову ступити в Польщу, навіть на мить, подорожуючи в екзотичні місця", – писав Пйотр Дец.

Після чого отримав вибачення від української федерації гімнастики, а Нікольченко було виключено зі складу збірної.

Закінчення кар'єри Нікольченко після скандалу

29 травня 2024 року у профілі Влади Нікольченко в інстаграмі з'являється несподівана публікація, у якій гімнастка повідомила про закінчення спортивної кар'єри. Спортсменка заявила, що закриває двері та впевнено летить уперед на зустріч чомусь новому.

"Я офіційно завершую свою спортивну карʼєру гімнастки, цей пост для того, щоб не було пліток, що я завагітніла, або вийшла заміж, а взагалі мене хлопець кинув, та й шейх в Дубай чекає. Ні-ні і ще раз ні", – написала Влада.

На жаль, іноді буває багато не справедливості в нашому житті, я з ними стикаюсь по життю, як і всі ми, але після одної я вирішила, що досить і ще стане крапкою. Жалію я про це? Ні, навіть трошки. А розкажу я вам цю історію вже на днях, прошу бути терплячими і поки я все підготую - не писати статті, що я вже народила двійню і тому закінчила карʼєру,

– написала Нікольченко.

Після чого в інстаграмі Нікольченко, на сторінку якої підписано понад 80 тисяч користувачів, перестали з'являтись фото із гімнастики, а почастішало відвертих світлин. Влада завдяки спорту та постійним заняттям має ідеальну фігуру, якою частенько хизується у своїх соцмережах.

Сексуальні світлини Влади Нікольченко / Фото з інстаграму ексгімнастки

Нікольченко захищає російську мову

Про скандал із Польщею вже давно усі забули, як Нікольченко знову підігріла інтерес до своєї персони. Колишня художня гімнастка відреагувала на промову Катерини Мотрич, дружини загиблого актора та військового Юрія Феліпенка, яка вважає, що потрібно у собі вбити все російське.

Влада не пройшла осторонь цих слів та залишила реакцію на своїй сторінці в інстаграмі.



Реакція Нікольченко на промову дружини загиблого військового / Скриншот із інстаграму Влади

"Знаєте, я могла б промовчати, але все ж висловлюсь. Зараз у мене хтось кине помідорами, яйцями, відпишеться. Будь ласка, зробіть це вже. Але я просто не розумію людей, які стільки років роздмухують оцей мовний скандал. Типу, ті, хто розмовляє російською – це взагалі не люди. Їх треба вигнати з країни й позбавити громадянства", – сказала Нікольченко.

Звісно, у нас свобода слова, кожен говорить так, як вважає за потрібне. Але, відверто кажучи, мене це вже заї***о. Я дуже добре розмовляю українською мовою – так, як і російською. Так, я з Харкова, я вивчила українську, коли почалася війна. І я була у стосунках, де в побуті говорила українською. І мені взагалі пофіг, якою мовою спілкуватися. Але справа не в цьому,

– додала Влада.

За словами колишньої спортсменки, насильницький метод "переходимо на українську мову, та ви взагалі…" лише розпалює мовний конфлікт між людьми. Нікольченко вважає, що такі заяви відбивають бажання людей переходити на будь-яку мову.

Ви це розумієте? Це просто жах якийсь, чесно. Мене сьогодні це дуже вибісило. Не будемо тикати пальцями, але це вже не вперше. Я відписалась від людини – і мені стало легше. Я висловилась. Зараз, звісно, поллється хейт,

– підсумувала свою реакцію ексгімнастка.

Реакція Височанської на скандальну позицію Нікольченко

На таку реакцію Нікольченко вже відреагувала колишня гімнастка Марія Височанська. Уродженка Львова попросила українців викидати зі свого життя не лише усе російське, а й фільтрувати свій інфопростір.

Тому позбувайтеся не тільки російського, а й такого сміття, не побоюся цього слова, у своєму інфопросторі. Свою нікому не потрібну позицію варто тримати при собі І точно не транслювати на аудиторію, раз ти вже знову в Україні,

– написала Марія у своєму інстаграмі.

На таку реакцію Височанської відреагувала сама ж Нікольченко.

Височанська про мовний скандал із Нікольченко / Скриншоти із соцмереж

Відзначимо, що батько Марії Височанської є військовим.

Після чого Нікольченко звернулась до журналістів та заявила, що це був її останній коментар щодо цього скандалу.

Реакція Нікольченко на новину видання / Скриншот із інстаграму Влади