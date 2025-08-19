Завдяки успіхам наших боксерів на міжнародній арені про Україну знають у всьому світі. Прізвища братів Кличків, Усика, Ломаченка, Гвоздика, Берінчика золотими літерами вписані в історію світового боксу.

Після відновлення незалежності у 1991 році Україна почала формувати власну боксерську школу. 24 Канал пригадав усіх українських боксерів, які ставали чемпіонами світу на професійному рингу.

Хто з українських боксерів ставав чемпіоном світу?

У світовому боксі найавторитетнішими вважаться чотири організації, які присуджують чемпіонські пояси: WBA (Всесвітня боксерська асоціація), WBC (Всесвітня боксерська рада), IBF (Міжнародна боксерська федерація) та WBO (Всесвітня боксерська організація). Здобути бодай один такий титул вже вважається видатним успіхом для боксера. Якщо спортсмен виграє чотири пояси в одній ваговій категорії, то він стає абсолютним чемпіоном світу.

Українська боксерська школа завжди котирувалася у світі. Проте першого повноцінного чемпіонського титулу у професійному боксі довелося чекати вісім років з дня проголошення незалежності.

Цю вершину першим підкорив легендарний Віталій Кличко, який у червні 1999 році нокаутував британця Гербі Гайда та здобув чемпіонський пояс за версією WBO. Крім того, старший з братів двічі володів поясом WBC.

Віталій Кличко першим з українців став чемпіоном світу / фото Getty Images

Паралельно з Віталієм почав збирати чемпіонські пояси його молодший брат Володимир. "Доктор Сталевий Молот" володів титулами WBO, IBF та WBA. На початку нульових Україна могла отримати першого абсолютного чемпіона. Однак брати дали слово не виходити на ринг один проти одного, а тому поділили пояси королівського дивізіону між собою.

Володимир Кличко з чемпіонськими титулами / фото Getty Images

Унікальне досягнення у боксі підкорив Василь Ломаченко. Уродженець Білгород-Дністровського ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Однак здійснити заповітну мрію стати абсолютом він так і не зміг.

Василь Ломаченко / фото Getty Images

Першим українським боксером, який став абсолютним чемпіоном світу був Олександр Усик. У 2018 році після перемоги над росіянином Муратом Гассієвим він об'єднав усі чотири основні титули у крузервейті (WBA, WBC, IBF, WBO). Проте на цьому наш чемпіон не зупинився.

Усик піднявся у надважкий дивізіон, де у 2024 році став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох основних поясів. Через рік Олександр повторив свій успіх, ставши дворазовим абсолютним чемпіоном хевівейту та триразовим загалом.

Олександр Усик – триразовий абсолютний чемпіон світу / фото Getty Images

Проте цими прізвищами не обмежується кількість українських чемпіонів світу. Загалом 13 наших боксерів досягали Олімпу у світовому чоловічому боксі. Натомість Аліна Шатернікова наразі залишається єдиною українкою, яка підкорила титул чемпіона світу у жіночому боксі.

Аліна Шатернікова з чемпіонським поясом / фото з фейсбуку боксерки

Список усіх українських чемпіонів світу. Чоловіки

Номер Прізвище Бої Вагова категорія Чемпіонські титули 1. Віталій Кличко 45-2 надважка WBO 1999-2000, WBC 2004-2005, 2008-2013 2. Володимир Кличко 64-5 надважка WBO 2000-2003, 2008-2015, IBF 2006-2015, WBA (super) 2011-2015 3. Володимир Сидоренко 22-3-2 легша WBA 2005-2008 4. Сергій Дзиндзирук 37-2-1 середня WBO 2005-2010 5. Андрій Котельник 32-4-1 напівсередня WBA 2008-2009 6. Юрій Нужненко 31-3 напівсередня WBA 2008-2009 7. В'ячеслав Сенченко 36-2 напівсередня WBA 2009-2012 8. Василь Ломаченко 18-3 напівлегка друга напівлегка легка WBO 2014-2016

WBO 2016-2018

WBA 2018-2020, WBO 2018-2020, WBC 2019-2020, IBF 2024-2025 9. Віктор Постол 32-5 перша напівсередня WBC 2015-2016 10. Олександр Усик 24-0 перша важка надважка WBO 2016-2019, WBC 2018-2019, IBF 2018-2019, WBA (super) 2018-2019, The Ring 2018-2019,

WBO, IBF, WBA (super) з 2021, The Ring з 2022, WBC (super) з 2024 11. Артем Далакян 22-1 найлегша WBA 2018-2024 12. Олександр Гвоздик 21-2 напівважка WBC 2018-2019 13. Денис Берінчик 19-1 легка WBO 2024–2025

Жінки

Номер Прізвище Бої Вагова категорія Чемпіонські титули 1. Аліна Шатернікова 16-2 найлегша WIBF 2002

На цей момент чинним абсолютним чемпіоном світу у королівському дивізіоні залишається Олександр Усик. Сподіваємося, що молоде покоління українських боксерів примножить досягнення легенд, а синьо-жовтий прапор на світових аренах майорітиме ще не раз.