Не только Усик и братья Кличко: сколько украинских боксеров становились чемпионами мира
- Украинские боксеры, такие как Виталий и Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, стали чемпионами мира, получая титулы в ведущих организациях WBA, WBC, IBF и WBO.
- Александр Усик стал первым украинским абсолютным чемпионом мира, объединив все четыре основных титула в крузервейте, и продолжил успех в супертяжелом весе.
- Всего 13 украинских мужчин становились чемпионами мира, а Алина Шатерникова единственная женщина, которая достигла этого в женском боксе.
Благодаря успехам наших боксеров на международной арене об Украине знают во всем мире. Фамилии братьев Кличко, Усика, Ломаченко, Гвоздика, Беринчика золотыми буквами вписаны в историю мирового бокса.
После восстановления независимости в 1991 году Украина начала формировать собственную боксерскую школу. 24 Канал вспомнил всех украинских боксеров, которые становились чемпионами мира на профессиональном ринге.
Кто из украинских боксеров становился чемпионом мира?
В мировом боксе самыми авторитетными считаются четыре организации, которые присуждают чемпионские пояса: WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет), IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация). Получить хотя бы один такой титул уже считается выдающимся успехом для боксера. Если спортсмен выигрывает четыре пояса в одной весовой категории, то он становится абсолютным чемпионом мира.
Украинская боксерская школа всегда котировалась в мире. Однако первого полноценного чемпионского титула в профессиональном боксе пришлось ждать восемь лет со дня провозглашения независимости.
Эту вершину первым покорил легендарный Виталий Кличко, который в июне 1999 году нокаутировал британца Герби Гайда и завоевал чемпионский пояс по версии WBO. Кроме того, старший из братьев дважды владел поясом WBC.
Виталий Кличко первым из украинцев стал чемпионом мира / фото Getty Images
Параллельно с Виталием начал собирать чемпионские пояса его младший брат Владимир. "Доктор Стальной Молот" владел титулами WBO, IBF и WBA. В начале нулевых Украина могла получить первого абсолютного чемпиона. Однако брать дали слово не выходить на ринг друг против друга, а потому поделили пояса королевского дивизиона между собой.
Владимир Кличко с чемпионскими титулами / фото Getty Images
Уникальное достижение в боксе покорил Василий Ломаченко. Уроженец Белгород-Днестровского становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Однако осуществить заветную мечту стать абсолютом он так и не смог.
Василий Ломаченко / фото Getty Images
Первым украинским боксером, который стал абсолютным чемпионом мира был Александр Усик. В 2018 году после победы над россиянином Муратом Гассиевым он объединил все четыре основных титула в крузервейте (WBA, WBC, IBF, WBO). Однако на этом наш чемпион не остановился.
Усик поднялся в супертяжелый дивизион, где в 2024 году стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в эпоху четырех основных поясов. Через год Александр повторил свой успех, став двукратным абсолютным чемпионом хевивейта и трехкратным в целом.
Александр Усик – трехкратный абсолютный чемпион мира / фото Getty Images
Однако этими фамилиями не ограничивается количество украинских чемпионов мира. В целом 13 наших боксеров достигали Олимпа в мировом мужском боксе. А вот Алина Шатерникова пока остается единственной украинкой, которая покорила титул чемпиона мира в женском боксе.
Алина Шатерникова с чемпионским поясом / фото с фейсбука боксерки
Список всех украинских чемпионов мира. Мужчины
|Номер
|Фамилия
|Бои
|Весовая категория
|Чемпионские титулы
|1.
|Виталий Кличко
|45-2
|супертяжёлый вес
|WBO 1999-2000, WBC 2004-2005, 2008-2013
|2.
|Владимир Кличко
|64-5
|супертяж
|WBO 2000-2003, 2008-2015, IBF 2006-2015, WBA (super) 2011-2015
|3.
|Владимир Сидоренко
|22-3-2
|легчайший
|WBA 2005-2008
|4.
|Сергей Дзиндзирук
|37-2-1
|средний
|WBO 2005-2010
|5.
|Андрей Котельник
|32-4-1
|полусредний
|WBA 2008-2009
|6.
|Юрий Нужненко
|31-3
|полусредний
|WBA 2008-2009
|7.
|Вячеслав Сенченко
|36-2
|полусредний
|WBA 2009-2012
|8.
|Василий Ломаченко
|18-3
|
полулёгкий
второй полулёгкий
лёгкий
|WBO 2014-2016
WBO 2016-2018
WBA 2018-2020, WBO 2018-2020, WBC 2019-2020, IBF 2024-2025
|9.
|Виктор Постол
|32-5
|первый полусредний
|WBC 2015-2016
|10.
|Александр Усик
|24-0
|
первый тяжёлый
супертяжёлый
|WBO 2016-2019, WBC 2018-2019, IBF 2018-2019, WBA (super) 2018-2019, The Ring 2018-2019,
WBO, IBF, WBA (super) с 2021, The Ring с 2022, WBC (super) с 2024
|11.
|Артем Далакян
|22-1
|легчайший
|WBA 2018-2024
|12.
|Александр Гвоздик
|21-2
|полутяжёлый
|WBC 2018-2019
|13.
|Денис Беринчик
|19-1
|лёгкий
|WBO 2024–2025
Женщины
|Номер
|Фамилия
|Бои
|Весовая категория
|Чемпионские титулы
|1.
|Алина Шатерникова
|16-2
|легчайшая
|WIBF 2002
На данный момент действующим абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе остается Александр Усик. Надеемся, что молодое поколение украинских боксеров приумножит достижения легенд, а сине-желтый флаг на мировых аренах будет развеваться еще не раз.