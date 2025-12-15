Кличко, Усик і не тільки: хто з відомих спортсменів знімався у фільмах
- Кріштіану Роналду отримав роль в одинадцятій частині фільму "Форсаж".
- Майк Тайсон знімався у "Похмілля у Вегасі" та "Роккі", а Володимир Кличко зіграв у "11 друзів Оушена".
Кріштіану Роналду вирішив спробувати себе поза футбольним полем. Нещодавно з'явилась інформація, що легендарний форвард отримав роль в одинадцятій частині культового фільму "Форсаж".
До Роналду чимало відомих спортсменів з'являлися у кінострічках. Хто з атлетів знімався у фільмах – розповідає 24 канал.
Читайте також Кріштіану Роналду одружується після 10 років стосунків: де та коли відбудеться весілля
У яких фільмах знімався Майк Тайсон?
Американський боксер у 2009 році з'явився у першій частині культової кінострічки "Похмілля у Вегасі", зігравши самого себе. Колишній чемпіон світу "вирубив" одного із головних героїв Алена у готельному номері.
Тайсон у "Похмілля у Вегасі": дивіться відео
Окрім того, "Залізний Майк" з'явився у не менш культовому фільмі про бокс – "Роккі Бальбоа". Тайсон знову зіграв себе, хоча спочатку отримав роль Мейсона Діксона – головного антагоніста фільму.
Відзначимо те, що минулого року Тайсон повернувся на ринг. Американський боксер бився проти блогера Джейка Пола та зазнав поразки.
Нещодавно у коментарі The Source of Boxing колишній чемпіон світу розповів, що буде битися проти Флойда Мейвезера у березні 2026 року. Поєдинок легенд боксу відбудеться в Африці.
Де знімався Девід Бекхем?
Колишній англійський футболіст не часто з'являється у кінострічках, але все-таки зіграв роль лицаря Тріггера у фільмі "Король Артур: Легенда меча". Окрім того, Девіда Бекхема можна побачити у "Гол!" та "Гол 2".
Бекхем у фільмі "Король Артур: Легенда меча": дивіться відео
Також ексфутболіст з'являвся у стрічці "Агенти А.Н.К.Л.". Англієць зіграв агента з маскуванням.
Відзначимо, що Бекхем завершив футбольну кар'єру у 2013 році. За свою кар'єру він встиг пограти у Манчестер Юнайтед, Реалі, Мілана, Лос-Анджелесі та ПСЖ, а тепер володіє Інтер Маямі.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ексфутболіст висловив підтримку нашій країні. Також Бекхем надав власну сторінку в інстаграм українському лікарю, щоб показати роботу перинатального центру у Харкові.
Бекхем надав інстграм лікарю: дивіться відео
Які ролі зіграв Вінні Джонс?
Колишній валлійський футболіст виступав за Челсі та Лідс Юнайтед, а також у низці інших англійських клубів. Проте він більш відомий як актор, чим активно зайнявся після завершення кар'єри у 1999 році.
Вінні Джонс знявся у майже 100 фільмах. Найбільш відомі кінострічки, де брав участь ексфутболіст це – "Карти, гроші та два стволи", "Великий куш", "Люди Ікс: Остання битва" та "Козирні картузи 2: Бал смерті", а також "Євротур".
Джонс у фільмі "Карти, гроші та два стволи": дивіться відео
У яких кінострічках знімався Олександр Усик?
Перший досвід українського боксера у кіно відбувся у 2017 році у фільмі "Правило бою" – спортивна драма, яка розповідає про історію молодого боксера, що намагається пробитися у професійний спорт.
В Усика була епізодична, але символічна роль. Чемпіон світу зіграв самого себе, додавши автентичності фільму.
Вдруге Усик з'явився у докуметальному фільмі "Папаченко" у 2019 році. Кінострічка розповідала про шлях українського боксера до вершини через призму його родини та дитинства.
У 2025 році українець дебютував у Голлівуді. Усик зіграв роль відомого українського бійця ММА Ігоря Вовчанина у кіностріці "Незламний" разом з Двейном Джонсоном. Прем'єра фільму за участі Олександра відбулася 3 жовтня 2025 року.
Трейлер фільму "Незламний": дивіться відео
Нагадаємо, що Усик продовжує кар'єру у боксі та вже назвав наступного суперника у профі-ринзі. Українець хоче побитися з Деонтеєм Вайлдером.
Що відомо про Володимира Кличка у кіно?
На початку 2000-х років Володимир Кличко був однією з найбільш обговорюваніших особистостей не тільки у спортивному світі. Тому українського боксера, який тоді був на піку, запросили у кінострічку.
Світовій зірці боксу відвели камео (епізодична роль) у культовій кінострічці "11 друзів Оушена", де "Доктор Сталевий Молот" зіграв самого себе.
Відзначимо, що нещодавно Леннокс Льюїс у своєму інстаграмі поділився архівними кадрами зі зйомок фільму. Легенда боксу також взяв участі у кінострічці разом з Кличком-молодшим.
Нагадаємо, що Кличко завершив кар'єру у 2017 році. Нещодавно ходили чутки, що колишній український боксер хотів очолити World Boxing, але зрештою президентом організації було обрано Геннадія Головкіна, який виявився єдиним кандидатом.