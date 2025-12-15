Кличко, Усик і не тільки: хто з відомих спортсменів знімався у фільмах

Кріштіану Роналду вирішив спробувати себе поза футбольним полем. Нещодавно з'явилась інформація, що легендарний форвард отримав роль в одинадцятій частині культового фільму "Форсаж".

До Роналду чимало відомих спортсменів з'являлися у кінострічках. Хто з атлетів знімався у фільмах – розповідає 24 канал.

У яких фільмах знімався Майк Тайсон?

Американський боксер у 2009 році з'явився у першій частині культової кінострічки "Похмілля у Вегасі", зігравши самого себе. Колишній чемпіон світу "вирубив" одного із головних героїв Алена у готельному номері.

Окрім того, "Залізний Майк" з'явився у не менш культовому фільмі про бокс – "Роккі Бальбоа". Тайсон знову зіграв себе, хоча спочатку отримав роль Мейсона Діксона – головного антагоніста фільму.

Відзначимо те, що минулого року Тайсон повернувся на ринг. Американський боксер бився проти блогера Джейка Пола та зазнав поразки.

Нещодавно у коментарі The Source of Boxing колишній чемпіон світу розповів, що буде битися проти Флойда Мейвезера у березні 2026 року. Поєдинок легенд боксу відбудеться в Африці.

Де знімався Девід Бекхем?

Колишній англійський футболіст не часто з'являється у кінострічках, але все-таки зіграв роль лицаря Тріггера у фільмі "Король Артур: Легенда меча". Окрім того, Девіда Бекхема можна побачити у "Гол!" та "Гол 2".

Також ексфутболіст з'являвся у стрічці "Агенти А.Н.К.Л.". Англієць зіграв агента з маскуванням.

Відзначимо, що Бекхем завершив футбольну кар'єру у 2013 році. За свою кар'єру він встиг пограти у Манчестер Юнайтед, Реалі, Мілана, Лос-Анджелесі та ПСЖ, а тепер володіє Інтер Маямі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ексфутболіст висловив підтримку нашій країні. Також Бекхем надав власну сторінку в інстаграм українському лікарю, щоб показати роботу перинатального центру у Харкові.

Які ролі зіграв Вінні Джонс?

Колишній валлійський футболіст виступав за Челсі та Лідс Юнайтед, а також у низці інших англійських клубів. Проте він більш відомий як актор, чим активно зайнявся після завершення кар'єри у 1999 році.

Вінні Джонс знявся у майже 100 фільмах. Найбільш відомі кінострічки, де брав участь ексфутболіст це – "Карти, гроші та два стволи", "Великий куш", "Люди Ікс: Остання битва" та "Козирні картузи 2: Бал смерті", а також "Євротур".

У яких кінострічках знімався Олександр Усик?

Перший досвід українського боксера у кіно відбувся у 2017 році у фільмі "Правило бою" – спортивна драма, яка розповідає про історію молодого боксера, що намагається пробитися у професійний спорт.

В Усика була епізодична, але символічна роль. Чемпіон світу зіграв самого себе, додавши автентичності фільму.

Вдруге Усик з'явився у докуметальному фільмі "Папаченко" у 2019 році. Кінострічка розповідала про шлях українського боксера до вершини через призму його родини та дитинства.

У 2025 році українець дебютував у Голлівуді. Усик зіграв роль відомого українського бійця ММА Ігоря Вовчанина у кіностріці "Незламний" разом з Двейном Джонсоном. Прем'єра фільму за участі Олександра відбулася 3 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, що Усик продовжує кар'єру у боксі та вже назвав наступного суперника у профі-ринзі. Українець хоче побитися з Деонтеєм Вайлдером.

Що відомо про Володимира Кличка у кіно?

На початку 2000-х років Володимир Кличко був однією з найбільш обговорюваніших особистостей не тільки у спортивному світі. Тому українського боксера, який тоді був на піку, запросили у кінострічку.

Світовій зірці боксу відвели камео (епізодична роль) у культовій кінострічці "11 друзів Оушена", де "Доктор Сталевий Молот" зіграв самого себе.

Відзначимо, що нещодавно Леннокс Льюїс у своєму інстаграмі поділився архівними кадрами зі зйомок фільму. Легенда боксу також взяв участі у кінострічці разом з Кличком-молодшим.

Нагадаємо, що Кличко завершив кар'єру у 2017 році. Нещодавно ходили чутки, що колишній український боксер хотів очолити World Boxing, але зрештою президентом організації було обрано Геннадія Головкіна, який виявився єдиним кандидатом.