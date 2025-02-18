Харлан зізналася, хто для неї є кумиром у спорті

Українська фехтувальниця Ольга Харлан є справжньою легендою та прикладом для неймовірної кількості юних спортсменів. Попри свої здобутки, вона заявила, що й сама досі має спортивного кумира.

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування розповіла, хто для неї є прикладом у світовому спорті. Вона виділила свою колежанку по цеху Маріель Загуніс, повідомляє 24 Канал із посиланням на АСЖУ.

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Досі є прикладом

Уродженка Миколаєва заявила, що американська шаблістка її надихала та продовжує це робити не тільки через спортивні досягнення. Також важливим є поведінка поза змагальною доріжкою.

У мене були та є кумири. Це Маріель Загуніс, олімпійська чемпіонка. Хоча вона вже не фехтує з Олімпіади в Токіо. Вона для мене досі є прикладом, саме як повинен спортсмен себе поводити, як повинен працювати задля того, щоб бути реально великим,

– сказала Харлан.

Довідка. Маріель Загуніс є дворазовою олімпійською чемпіонкою в індивідуальній шаблі та двічі здобувала "бронзу" на Олімпіадах у командних змаганнях. Також вона є 4-разовою чемпіонкою світу.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 Ольга Харлан здобула "золото" в командному турнірі з фехтування на шаблях та "бронзу" в індивідуальному. У грудні вона вперше повернулася до змагань, але на Гран-прі в Орлеані не змогла потрапити на подіум.