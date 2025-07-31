Поки мільйони вболівальників по всьому світу стежили за перемогою Олександра Усика над Даніелем Дюбуа, деякі помітили цікаву деталь. У одного з членів команди був молдавський прапор на формі.

Мова про Марчела Степуляка – керівника служби безпеки Усика, родом із Молдови. Під час великого бою саме він стежив за безпекою чемпіона, пише 24 Канал з посиланням на Stiri.md.

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Хто охороняє Усика?

Марчел Степуляк пригадав своє перше знайомство з командою Усика.

Якось мені зателефонував український футбольний агент і сказав, що потрібна охорона для одного спортсмена. Потрібно було зібрати невелику команду. Ми навіть не знали, хто це буде,

– розповідає Марчел.

Він також зазначив, що, коли він побачив квиток на літак з ім’ям "Олександр Усик", у нього перехопило подих. Колишній спортсмен сказав, що одразу зрозумів, наскільки це серйозно.

Спершу все здавалося тимчасовим проєктом. Однак співпраця швидко переросла у справжнє партнерство. Тепер Марчел супроводжує Усика на кожному кроці: від тренувальних зборів до світових арен, забезпечуючи безпеку.

"Зараз ми навіть тренуємося разом, усією командою, двічі на тиждень. Олександр той чоловік, який і сам міг би себе захистити, але в його положенні важливо мати особистий простір і спокій. Фанати щирі, але іноді надто нав’язливі. Саме для цього ми й є, щоб чемпіон міг зосередитися на головному", – ділиться охоронець.

Коли Марчелові запропонували офіційно увійти до складу команди Усика, він не вагався.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, скільки податків з реваншу проти Дюбуа повинен сплатити Усик.