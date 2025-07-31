Речь о Марчеле Степуляке – руководителе службы безопасности Усика, родом из Молдовы. Во время большого боя именно он следил за безопасностью чемпиона, пишет 24 Канал со ссылкой на Stiri.md.

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Кто охраняет Усика?

Марчел Степуляк вспомнил свое первое знакомство с командой Усика.

Как-то мне позвонил украинский футбольный агент и сказал, что нужна охрана для одного спортсмена. Нужно было собрать небольшую команду. Мы даже не знали, кто это будет,

– рассказывает Марчел.

Он также отметил, что, когда он увидел билет на самолет с именем "Александр Усик", у него перехватило дыхание. Бывший спортсмен сказал, что сразу понял, насколько это серьезно.

Сначала все казалось временным проектом. Однако сотрудничество быстро переросло в настоящее партнерство. Теперь Марчел сопровождает Усика на каждом шагу: от тренировочных сборов до мировых арен, обеспечивая безопасность.

"Сейчас мы даже тренируемся вместе, всей командой, дважды в неделю. Александр тот человек, который и сам мог бы себя защитить, но в его положении важно иметь личное пространство и спокойствие. Фанаты искренние, но иногда слишком навязчивые. Именно для этого мы и есть, чтобы чемпион мог сосредоточиться на главном", – делится охранник.

Когда Марчелу предложили официально войти в состав команды Усика, он не колебался.

Напомним, что недавно стало известно, сколько налогов с реванша против Дюбуа должен уплатить Усик.