Футболісти Шахтаря вже знають ім'я наступника Пушича: з ким клуб веде перемовини
- Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич може залишити клуб наприкінці сезону, і футболісти вже знають ім'я наступного тренера.
- Шахтар веде переговори з тренером Еюпспора Арда Тураном, але офіційні джерела спростовують контакт з ним.
- Спортивний директор Даріо Срна зустрічався з Тураном у Стамбулі, незважаючи на заперечення інформації про переговори.
- Шахтар наразі посідає третю позицію в УПЛ, а Туран очолює Еюпспор з 2023 року, команда якого на шостій позиції в Туреччині.
Головний тренер Маріно Пушич найімовірніше незабаром покине Шахтар. Футболісти клубу вже знають ім'я наступного тренера.
Після невдач Шахтаря в мережі активно поширювалася інформація щодо можливої відставки Маріно Пушича. Очікується, що наставник може покинути клуб вже наприкінці поточного сезону.
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Хто замінить Пушича у Шахтарі
Боснійський фахівець вже проінформований про те, що він незабаром може бути звільнений, пише 24 канал з посиланням на спортивного журналіста Ягіза Сабунчуоглу.
Шахтар веде переговори з тренером Еюпспора Арда Туран і найімовірніше, що саме він очолить команду. Це вже активно обговорюється серед футболістів "гірників".
Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна особисто літав до Стамбулу, де провів перемовини з Тураном. Це вже не перше зустріч з турецьким фахівцем, однак "гірники" спростовують будь-яку інформацію про контакт з Арда Тураном.
Довідка. Шахтар посідає третю позицію в турнірній таблиці УПЛ.
Відзначимо, що турецький фахівець очолює Еюпспор з 2023 року, що стало його першим тренерським досвідом. Наразі команда перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.