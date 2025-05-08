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Sport News 24 Футбол Футболісти Шахтаря вже знають ім'я наступника Пушича: з ким клуб веде перемовини
8 травня, 22:38
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Футболісти Шахтаря вже знають ім'я наступника Пушича: з ким клуб веде перемовини

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич може залишити клуб наприкінці сезону, і футболісти вже знають ім'я наступного тренера.
  • Шахтар веде переговори з тренером Еюпспора Арда Тураном, але офіційні джерела спростовують контакт з ним.
  • Спортивний директор Даріо Срна зустрічався з Тураном у Стамбулі, незважаючи на заперечення інформації про переговори.
  • Шахтар наразі посідає третю позицію в УПЛ, а Туран очолює Еюпспор з 2023 року, команда якого на шостій позиції в Туреччині.

Головний тренер Маріно Пушич найімовірніше незабаром покине Шахтар. Футболісти клубу вже знають ім'я наступного тренера.

Після невдач Шахтаря в мережі активно поширювалася інформація щодо можливої відставки Маріно Пушича. Очікується, що наставник може покинути клуб вже наприкінці поточного сезону.

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Хто замінить Пушича у Шахтарі

Боснійський фахівець вже проінформований про те, що він незабаром може бути звільнений, пише 24 канал з посиланням на спортивного журналіста Ягіза Сабунчуоглу.

Шахтар веде переговори з тренером Еюпспора Арда Туран і найімовірніше, що саме він очолить команду. Це вже активно обговорюється серед футболістів "гірників".

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна особисто літав до Стамбулу, де провів перемовини з Тураном. Це вже не перше зустріч з турецьким фахівцем, однак "гірники" спростовують будь-яку інформацію про контакт з Арда Тураном. 

Довідка. Шахтар посідає третю позицію в турнірній таблиці УПЛ.

Відзначимо, що турецький фахівець очолює Еюпспор з 2023 року, що стало його першим тренерським досвідом. Наразі команда перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. 