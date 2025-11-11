Легенда боксу назвав 10 найцікавіших суперників для Усика

Олександр Усик у 2024 році зачистив надважку вагову категорію. Спочатку він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі, а згодом декласував у битві за абсолют Даніеля Дюбуа.

Після цього в експертних колах ходило чимало розмов про те, чи є наразі бійці, які здатні створити українцю серйозну конкуренцію. Своєю думкою про те, хто найбільше заслуговує на шанс розділити з ним ринг поділився й Баррі Макгіган, повідомляє 24 Канал із посиланням на Mirror.

Читайте також Дитинство у Казахстані та служба в радянській армії: як виглядали брати Клички у молодості

Хто заслуговує на бій з Усиком?

Член залу боксерської слави сформував рейтинг боксерів, які могли б претендувати на бій проти Олександра Усика. Він пояснив свою позицію, внісши до списку десять бійців.

Фабіо Вордлі. Він заслуговує бути першим. Як це часто бувало, Вордлі поступався Джозефу Паркеру, але, як я і припускав, знайшов спосіб перемогти. Мозес Ітаума. Лівша з руками, швидкими як блискавка, Ітаума – найцікавіший проспект на планеті. Він б'є точно та сильно, а поєднання швидкості та сили створює вибуховий коктейль. Чи зможе він протриматися до кінця? Чи витримає він удар елітного боксера? Це єдині питання, на які ще потрібно відповісти. Агіт Кабаєл. Непереможний боксер із неймовірним підборіддям. Йому, можливо, бракує того особливого, що виділяє боксерів, але він витривалий і міцний, що робить його викликом для будь-якого суперника. Джозеф Паркер. Породистий боксер. Він уже повертався після поразок. Можливо, він зробить це знову. Дехто бачив змовницький характер результату бою проти Вордлі. Я – ні. Втручання рефері врятувало його від подальших проблем, за що він, можливо, ще буде вдячний. Даніель Дюбуа. Вразливий, але потужний. Дюбуа має силу, щоб виграти у будь-якого суперника, як він показав у жорстокій розправі над Джошуа, і він досить молодий, щоб повернутися. Тайсон Ф’юрі. Чи є у нього бажання та рішучість повернутися? Якщо так, то Ф’юрі все ще на висоті та здатен виграти в будь-кого. Але є сумніви щодо його мотивації та бажання знову пройти через це. Філіп Хргович. Великий, атлетичний хлопець із хорошим ударом. Поразка від Дюбуа 16 місяців тому, безсумнівно, була невдачею, але дві хороші перемоги відтоді повернули його у гру. Чжан Чжілей. Показав себе як міцний боксер і в хороший день може створити проблеми будь-кому. Він величезний і має швидкі руки, що робить його важким і небезпечним. Мартін Баколе. Його найкращі часи, можливо, вже позаду. У лютому він зазнав важкої поразки від Паркера, коли виглядав занадто важким. Він великий і сильний, і якщо він скине кілька кілограмів, це може значною мірою оживити його кар'єру. Ентоні Джошуа. Ми чекаємо, що принесе наступний рік, але, судячи з поточного стану справ, поразка від Дюбуа, видається, поклала кінець його шансам втретє виграти титул чемпіона світу в надважкій вазі. Однак ніколи не кажіть ніколи.

Довідка. З трьома боксерами з цього списку Олександр Усик уже бився, до того ж по два рази. Він перемагав Тайсона Ф'юрі, Даніеля Дюбуа й Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що напередодні колишній чемпіон світу Енді Руїс розповів, що мав розмову з Олександром Усиком про очний бій. Українець здивував його своєю відповіддю.

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником чинного абсолюта. Організація WBO зобов'язала його захищати пояс проти Фабіо Вордлі, який посідає друге місце в рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги за версією BoxRec. Проте українець дотримується інформаційної тиші й інсайдери вважають, що може відмовитися від титулу заради іншого більш привабливого комерційно бою.