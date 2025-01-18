"Новий Марадона" залишив Наполі: ПСЖ оформив топ-трансфер зіркового гравця Серії А

Грузинський вінгер Хвіча Кварацхелія пішов на підвищення після кількох суперсезонів у Наполі. ПСЖ довелось виплатити за гравця кругленьку суму.

Зимове трансферне вікно у футболі вже в самому розпалі. Топ-клуби почали шукати собі підсилення серед нових гравців для покращення своїх шансів на трофеї.

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Зіркова заміна Мбаппе

Перший гучний трансфер цього січня провернув французький ПСЖ. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт парижан, новим гравцем клубу став Хвіча Кварацхелія.

23-річний грузин підписав із ПСЖ контракт до літа 2029 року. Італійський Наполі отримає за перехід вінгера 70 мільйонів євро, що робить Хвічу другим найдорожчим продажем "партенопеїв" після відходу Гонсало Ігуаїна у 2019-му за 90 мільйонів.

Для ПСЖ купівля Кварацхелії стає четвертим найдорожчим трансфером на вхід. Дорожче парижанам обходились тільки Неймар, Кіліан Мбаппе та Рандал Коло Муані. У новій команді грузин виступатиме під 7 номером, який до літа 2024-го належав саме Мбаппе.

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Кар'єра Хвічі Кварацхелії

Відзначимо, що Хвіча є вихованцем Динамо Тбілісі. Після цього він пограв за Руставі, російські Локомотив та Рубін, а також Динамо Батумі. У 2022-му Наполі придбав його всього за 13 мільйонів євро.

Саме в італійській команді Кварацхелія став топ-гравцем, а фанати Наполі навіть порівнювали його із легендарним Дієго Марадоною. У 103 іграх за "партенопеїв" Хвіча забив 30 голів і віддав 29 асистів.

В Серії А грузин ставав чемпіоном у сезоні 2022-2023. Також Кварацхелія закріпився у збірній Грузії, де вже встиг забити 17 голів у 40 матчах. Він став лідером команди Віллі Саньоля, яка сенсаційно дійшла до 1/8 фіналу Євро-2024.