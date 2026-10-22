"Тримайся, брате": Забарний підтримав Кварацхелію, якого спіткала важка травма

Перемога ПСЖ над Барселоною у Лізі чемпіонів була затьмарена втратою одного з найкращих гравців світу просто зараз, Хвічі Кварацхелії. Грузинський вінгер більше не зіграє цього сезону через розрив хрестоподібної зв'язки.

В інстаграмі Кварацхелія підтвердив, що попереду в нього важкий період відновлення. Футболіста підтримали чимало його колег, серед яких і партнер у команді Ілля Забарний, пише 24 Канал.

Що Забарний написав Кварацхелії

Хвіча оприлюднив допис грузинською мовою, у якому заявив, що "готовий пройти через ці місяці в полоні болю та сліз". Футболіст щемливо зазначив, що хоче повернутися сильнішим "для своїх близьких людей, які завжди підтримують мене". Він пообіцяв не зрадити їхню довіру і не витрачати марно жодної секунди періоду реабілітації від травми.

Потужні слова гравця, якому доведеться перенести хірургічне втручання, не залишили байдужими мільйони користувачів соцмережі. Його пост зібрав майже 3,5 мільйона лайків, а кількість коментарів сягнула 45 тисяч.

Одним з тих, хто долучився до хвилі підтримки Хвічі, став Ілля Забарний.

Тримайся, брате, всі ми з тобою,

– написав українець.

Хто ще публічно підтримав Хвічу

Свій коментар під дописом залишив Кріштіану Роналду. Португалець заявив, що "найважчі битви у футболі ті, які часто ніхто не бачить". Він зазначив, що знайомий з тими випробуваннями, які чекають на Кварацхелію, і побажав грузину "не дозволити важкій миті змусити тебе засумніватися в тому, як далеко ти можеш сягнути – адже найкраще в тебе попереду".

Натхненні слова Роналду отримали шалену кількість лайків – майже 1 мільйон 300 тисяч користувачів інстаграму поставили позначку "подобається".

Окрім Кріша та Забарного, звернення до Хвічі також написали Нуну Мендеш, Джанлуїджі Доннарумма, Маркіньйос, Ашраф Хакімі, офіційний акаунт його колишнього клубу Наполі та інші відомі футбольні постаті.