Зігнала злість на ракетці: зіркова Швьонтек не стримала емоцій після поразки у Катарі

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек не пробилася у фінал турніру WTA 1000 у Досі. Польська тенісистка поступилася Єлєні Остапенко з Латвії.

Єлена Остапенко (Латвія) – Іга Швьонтек (Польща) 2:0 (6:3, 6:1)

У півфіналі турніру WTA 1000 у Досі зустрілися друга ракетка світу Іга Швьонтек та Єлєна Остапенко. У попередніх чотирьох очних зустрічах перемогу святкувала представниця Латвії, пише 24 Канал.

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Швьонтек болюче пережила поразку від Остапенко

Не став винятком із правил півфінал у Досі. За підсумком двох сетів перемогу здобула Єлєна Остапенко. Особливо переконливою була друга партія, яка завершилася з рахунком 6:1 на користь латвійки.

П'ята поспіль поразка від Остапенко роздратувала Швьонтек. Вона не стримала емоцій та зігнала злість на своїй ракетці. Реакція Іги здивувала навіть латвійку.

Відео емоцій Швьонтек після поразки Остапенко

Зазначимо, що Іга Швьонтек тричі поспіль тріумфувала на турніру у Досі – 2022, 2023 та 2024. Її переможна серія тривала 15 матчів.

Відеоогляд матчу Швьонтек – Остапенко

Єлєна Остапенко у фіналі зіграє з кривдницею Марти Костюк американкою Амандою Анісімовою. Латвійська тенісистка українського походження боротиметься за свій 9-й титул на рівні WTA.