Елена Остапенко (Латвия) – Ига Швьонтек (Польша) 2:0 (6:3, 6:1)

В полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе встретились вторая ракетка мира Ига Швьонтек и Елена Остапенко. В предыдущих четырех очных встречах победу праздновала представительница Латвии, пишет 24 Канал.

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Швьонтек болезненно пережила поражение от Остапенко

Не стал исключением из правил полуфинал в Дохе. По итогам двух сетов победу одержала Елена Остапенко. Особенно убедительной была вторая партия, которая завершилась со счетом 6:1 в пользу латвийки.

Пятое подряд поражение от Остапенко разозлило Швьонтек. Она не сдержала эмоций и согнала злость на своей ракетке. Реакция Иги удивила даже латвийку.

Видео эмоций Швьонтек после поражения Остапенко

Отметим, что Ига Швьонтек трижды подряд побеждала на турнире в Дохе – 2022, 2023 и 2024. Ее победная серия длилась 15 матчей.

Видеообзор матча Швьонтек – Остапенко

Елена Остапенко в финале сыграет с обидчицей Марты Костюк американкой Амандой Анисимовой. Латвийская теннисистка украинского происхождения будет бороться за свой 9-й титул на уровне WTA.