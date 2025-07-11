Швьонтек на Вімблдоні підкорилося унікальне досягнення серед усіх чинних тенісисток

У четвер, 10 липня, відбулися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату Великої Британії з тенісу. В одному з них зустрічалися Іга Швьонтек і Белінда Бенчич.

Представниця Польщі провела гру на феноменальному рівні. Вона здобула перемогу з рахунком 6:2, 6:0, завдяки чому записала собі в актив унікальне досягнення, яким не може похизуватися жодна активна тенісистка, повідомляє 24 Канал.

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Історична перемога Швьонтек

Іга Швьонтек стала єдиною гравчинею Туру, яка вийшла у фінали турнірів серії Grand Slam на трьох різних покриттях. До цього в її колекції не вистачало саме трав'яного "мейджора".

Вона стала наймолодшою тенісисткою, яким підкорювалося це досягнення за 22 роки. Ще молодшою була бельгійка Жюстін Енен, яка виграла врешті-решт US Open-2003.

Зазначимо, що на шляху до вирішального поєдинку Іга Швьонтек переграла Поліну Кудерметову, Кеті Макнеллі, Даніель Коллінз, Клару Таусон, Людмилу Самсонову та Белінду Бенчич. У фіналі її суперницею стане Аманда Анісімова, яка в іншому півфіналі переграла першу ракетку світу Арину Соболенко.

Дивіться відеоогляд матчу Швьонтек – Бенчич

Довідка. Для Іги Швьонтек це буде шостий фінал на "мейджорах". У попередніх вона здобула всі перемоги – Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023, 2024) і US Open-2022.

Нагадаємо, що напередодні низку рекордів на Вімблдоні встановив Новак Джокович. Зокрема, він перевершив досягнення легендарного Роджера Федерера.