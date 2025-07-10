Сербський тенісист у чотирьох сетах здолав італійця (6:7, 6:2, 7:5, 6:4) та пробився до наступної стадії турніру. Завдяки цій перемозі він встановив абсолютний рекорд за кількістю виходів до 1/2 фіналу на трав'яному "мейджорі", повідомляє 24 Канал із посиланням на Tennis TV.

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Фантастичні досягнення Джоковича

Новак Джокович дійшов уже до 14-го півфіналу на Вімблдоні за кар'єру. Він випередив швейцарця Роджера Федерера, який 13 разів пробивався у четвірку найкращих.

Також для серба цей півфінал став уже 52-м на всіх турнірах серії Grand Slam. За цим показником він наздогнав лідерку Кріс Еверт, яка закінчила кар'єру в 1989 році й весь цей час одноосібно утримувала пальму першості.

Також варто відзначити особистий рекорд "Ноле". Він здобув 102-гу перемогу на кортах Вімблдона й тепер це його найкращий показник звитяг на одному турнірі (101 раз тріумфував на Ролан Гаррос).

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До слова. Також Новак Джокович є рекордсменом за кількістю перемог на турнірах серії Grand Slam серед чоловіків. Він 24 рази ставав чемпіоном, стільки ж тріумфувала й Маргарет Корт.

Зазначимо, що наступним суперником серба буде лідер світового рейтингу Яннік Сіннер. Він був дуже близький до вильоту в 1/8 фіналу, але через травму Григора Димитрова пройшов далі, хоча поступався за сетами з рахунком 0:2.