Зірвалася просто на корті: третя ракетка світу не витримала поразки на Вімблдоні

Чинна чемпіонка Вімблдону Іга Свьонтек несподівано припинила боротьбу вже у третьому колі. Польська тенісистка не змогла приховати емоцій після болючої поразки від Александри Еали.

Поєдинок став одним із найгучніших сюрпризів жіночої сітки Вімблдону-2026. Не менше за результат увагу вболівальників привернула реакція польської тенісистки, яка важко переживала невдалий розвиток подій, повідомляє 24 Канал.

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Як зіграла Свьонтек?

Іга Свьонтек, яка приїхала до Лондона у статусі чинної переможниці Вімблдону, завершила виступи вже на стадії третього кола. Її кривдницею стала представниця Філіппін Александра Еала, яка посідає 32-ге місце у світовому рейтингу.

Матч тривав 2 години 15 хвилин і завершився перемогою Еали у двох сетах – 7:6, 6:2. Особливо драматичною стала кінцівка першої партії, після якої психологічна перевага повністю перейшла до філіппінської тенісистки.

Для Свьонтек ця поразка стала найгіршим результатом на турнірах Grand Slam за останні два роки. Полька вважалася однією з головних фавориток Вімблдону, тому її ранній виліт став справжньою несподіванкою як для експертів, так і для вболівальників.

Нервовий зрив Свьонтек

Під час зустрічі емоції Свьонтек дедалі більше виходили назовні. Після невдалих розіграшів вона голосно кричала, кілька разів із силою жбурнула ракетку об корт, а під час пауз між геймами накривалася рушником, намагаючись опанувати себе.

oh iga is PISSED pic.twitter.com/DJWRMqTkc0 — nabald | 22 (@andys_murray) July 4, 2026

Напруга лише зростала, адже полька захищала чемпіонський титул, здобутий минулого року. Через ранній виліт вона втратить значну кількість рейтингових очок, що також могло вплинути на її психологічний стан під час матчу.

Після завершення зустрічі Свьонтек уже не приховувала розчарування. Камери зафіксували, що тенісистка ледве стримувала сльози, залишаючи корт після однієї з найболючіших поразок останніх сезонів.

Натомість для Александри Еали ця перемога стала однією з найгучніших у кар'єрі. Філіппінська тенісистка вибила чинну чемпіонку турніру та вперше вийшла до четвертого кола Вімблдону, продовживши свою сенсаційну кампанію на трав'яному мейджорі.