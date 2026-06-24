Колишній гравець литовського клубу Судува добровільно став на захист України після початку повномасштабної війни. Про загибель воїна повідомили на фейсбук-сторінці його рідного клубу.

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Що відомо про загиблого футболіста?

Ігнас Кайлюс був добре відомий у литовських футбольних колах завдяки виступам у системі клубу Судува. Однак після російського вторгнення він вирішив залишити мирне життя та долучитися до боротьби України проти агресора.

Литовець проходив службу в лавах Збройних сил України на посаді помічника гранатометника. За інформацією, оприлюдненою після його смерті, останнє бойове завдання військовий виконував 2 червня. Саме під час захисту України він віддав своє життя.

Кайлюсу було всього 25 років. Його історія стала ще одним прикладом того, як громадяни інших держав добровільно стають на бік України у війні проти Росії.

Клуб попрощався із загиблим героєм

Після трагічної звістки клуб Судува опублікував емоційну заяву, в якій висловив співчуття родині та близьким Ігнаса.

У клубі наголосили, що пам'ятатимуть його як людину, яка завжди випромінювала добру енергію. Також у заяві зазначили, що футболіст загинув, захищаючи свободу України та всієї Європи від агресії, а добро – від зла.

У Судуві закликали підтримувати фонди, які допомагають Україні, а пам'ять Ігнаса Кайлюса пообіцяли вшанувати під час матчу, який відбудеться 6 липня.