Легенді Динамо пропонували продати Золотий м'яч за кругленьку суму: що сказав зірковий гравець

За весь час український футбол отримав трьох володарів Золотого м'яча. Двоє з них завойовували нагороду ще за часів СРСР.

Першим трофей дістався Олегу Блохіну у 1975-му. Другим його власником став інший легендарний нападник Ігор Бєланов, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

Чи продасть Бєланов Золотий м'яч?

Футболіст виграв Золотий м'яч у 1986 році, випередивши Гарі Лінекера та Еміліо Бутрагеньо. Сам Бєланов дуже пишається цією нагородою та вважає її головним досягненням у своїй кар'єрі.

Крім того, легенда Динамо зізнався, що йому пропонували великі гроші за продаж Золотого м'яча. Втім, Ігор відкидає будь-які пропозиції щодо цього.

Бувало таке, що пропонували. Та щодо цього можу сказати лише одне. Тема навіть не обговорюється. Цей приз завойований мною ціною великих зусиль. Як на тренуваннях, так і у грі. Тож не продам його ні за які гроші. Для мене це безцінна річ. Вона залишиться дітям або ж служитиме для історії, зайнявши гідне місце у солідному музеї,

– заявив Бєланов.

Зазначимо, що минулого року легенду Динамо тонко підколов Гарі Лінекер. Саме англієць був головним конкурентом Бєланова в боротьбі за Золотий м'яч у 1986 році.

Що відомо про кар'єру Ігоря Бєланова?