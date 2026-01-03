Першим трофей дістався Олегу Блохіну у 1975-му. Другим його власником став інший легендарний нападник Ігор Бєланов, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua.
До теми Найскромніший володар "Золотого м'яча": як Бєланов досягнув вершини світового футболу
Чи продасть Бєланов Золотий м'яч?
Футболіст виграв Золотий м'яч у 1986 році, випередивши Гарі Лінекера та Еміліо Бутрагеньо. Сам Бєланов дуже пишається цією нагородою та вважає її головним досягненням у своїй кар'єрі.
Крім того, легенда Динамо зізнався, що йому пропонували великі гроші за продаж Золотого м'яча. Втім, Ігор відкидає будь-які пропозиції щодо цього.
Бувало таке, що пропонували. Та щодо цього можу сказати лише одне. Тема навіть не обговорюється. Цей приз завойований мною ціною великих зусиль. Як на тренуваннях, так і у грі. Тож не продам його ні за які гроші. Для мене це безцінна річ. Вона залишиться дітям або ж служитиме для історії, зайнявши гідне місце у солідному музеї,
– заявив Бєланов.
Зазначимо, що минулого року легенду Динамо тонко підколов Гарі Лінекер. Саме англієць був головним конкурентом Бєланова в боротьбі за Золотий м'яч у 1986 році.
Що відомо про кар'єру Ігоря Бєланова?
- Ігор став одним з найкращих українських футболістів у 80-ті роки. Бєланов пограв за одеські клуби СКА та Чорноморець, а також київське Динамо.
- Саме у складі "біло-синіх" нападник виріс до топового рівня, оформивши 52 голи у 158 матчах згідно з даними Transfermarkt. Разом із Динамо Бєланов виграв два чемпіонати СРСР, три Кубки Союзу, а також Кубок володарів Кубків.
- Єдиний євротрофей Ігор виграв саме у 1986 році, коли і завоював Золотий м'яч. Того ж року Бєланов запалив на чемпіонаті світу, забивши чотири голи за збірну СРСР.
- У 1991 році Ігор поїхав за кордон, де виступав за Боруссію Менхенгладбах та Айнтрахт Брауншвейг. Ігрову кар'єру нападник завершив у 1997 році у маріупольському Металургу.