Первым трофей достался Олегу Блохину в 1975-м. Вторым его владельцем стал другой легендарный нападающий Игорь Беланов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Продаст ли Беланов Золотой мяч?

Футболист выиграл Золотой мяч в 1986 году, опередив Гари Линекера и Эмилио Бутрагеньо. Сам Беланов очень гордится этой наградой и считает ее главным достижением в своей карьере.

Кроме того, легенда Динамо признался, что ему предлагали большие деньги за продажу Золотого мяча. Впрочем, Игорь отвергает любые предложения по этому поводу.

Бывало такое, что предлагали. Но насчет этого могу сказать лишь одно. Тема даже не обсуждается. Этот приз завоеван мной ценой больших усилий. Как на тренировках, так и в игре. Поэтому не продам его ни за какие деньги. Для меня это бесценная вещь. Она останется детям или же будет служить для истории, заняв достойное место в солидном музее,

– заявил Беланов.

Отметим, что в прошлом году легенду Динамо тонко подколол Гари Линекер. Именно англичанин был главным конкурентом Беланова в борьбе за Золотой мяч в 1986 году.

