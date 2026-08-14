Костюку винесли вердикт: що буде з тренером Динамо

Артем Федецький розкритикував роботу Ігоря Костюка в Динамо. Ексзахисник збірної України вважає, що команді бракує характеру та тренерського запалу.

Після невдалого старту сезону київський клуб опинився під серйозним тиском. Водночас Федецький наголосив, що остаточне рішення щодо наставника має ухвалювати керівництво клубу, передає "Трибуна".

Федецький розкритикував Костюка

За словами колишнього футболіста збірної України, Динамо мало проходити Карабах у кваліфікації єврокубків. Водночас у грі команди він не бачить необхідного характеру та бажання.

Костюк не може запалити це Динамо. Немає тренерського запалу, воно виглядає все монотонно,

– заявив Федецький.

Експерт додав, що нинішнє Динамо складно впізнати, адже команда повинна демонструвати зовсім інший рівень гри та ставлення до матчів.

Федецький також нагадав про результати минулого сезону. Єдиним позитивом він назвав перемогу в Кубку України, тоді як виступ у чемпіонаті вважає провальним.

Динамо – це не той клуб, який має з натяжкою потрапляти в п'ятірку українського чемпіонату,

– наголосив ексфутболіст.

Костюку потрібна розмова з президентом

Водночас Федецький не став категорично заявляти, що Костюка потрібно негайно звільняти. На його думку, перед тренер має зустрітися з президентом клубу та чітко обговорити завдання на сезон.

Особливо важливим питанням має стати кадрове підсилення. Федецький переконаний, що наставник повинен озвучити свої побажання щодо нових футболістів, але йдеться не про формальні трансфери.

За словами колишнього захисника, Динамо потрібні гравці з відповідною кваліфікацією, які справді здатні посилити склад. Саме після такої розмови керівництву клубу варто оцінювати перспективи Костюка на посаді головного тренера.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що керівництво Динамо дасть шанс Костюку на найближчий матч УПЛ проти Колоса, однак майбутнє тренера залишається невизначеним.