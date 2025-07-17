Колишнього тренера та спаринг-партнера Повєткіна ліквідували на фронті

Колишній тренер і давній спаринг-партнер російського боксера Олександра Повєткіна Ігор Нестеров загинув під час бойових дій. Його, ймовірно, ліквідували українські військові.

Ігор Нестеров, який багато років працював з Олександром Повєткіним як тренер із силової підготовки, спаринг-партнер і близький друг, був ліквідований під час бойових дій. Він брав участь у російсько-українській війні, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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ЗСУ ліквідували тренера Повєткіна

Нестеров залишався в тісному колі Повєткіна протягом усієї його професійної кар’єри. Він не лише допомагав у фізичній підготовці, але й регулярно перебував у кутку боксера під час найважливіших поєдинків. Їхні стосунки виходили за межі спортивної співпраці, адже вони були друзями й соратниками.

У 2022 році в російських джерелах з’являлася інформація, що Нестеров приєднався до військових підрозділів, які брали участь у вторгненні на територію України. Тепер же повідомляється, що він загинув у зоні бойових дій на африканському континенті, хоча точні обставини його смерті залишаються невідомими.

Фонд Олександра Повєткіна опублікував коротке повідомлення про загибель Нестерова, висловивши співчуття його родині. Жодних офіційних коментарів від Міноборони РФ чи підтвердження його участі в бойових діях в Африці поки що не надходило.

Нагадаємо, що нещодавно російські військові вбили чемпіона України з водного поло Родіона Пустового.