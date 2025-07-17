Игорь Нестеров, который много лет работал с Александром Поветкиным как тренер по силовой подготовке, спарринг-партнер и близкий друг, был ликвидирован во время боевых действий. Он участвовал в российско-украинской войне, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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ВСУ ликвидировали тренера Поветкина

Нестеров оставался в тесном кругу Поветкина на протяжении всей его профессиональной карьеры. Он не только помогал в физической подготовке, но и регулярно находился в углу боксера во время важнейших поединков. Их отношения выходили за пределы спортивного сотрудничества, ведь они были друзьями и соратниками.

В 2022 году в российских источниках появлялась информация, что Нестеров присоединился к военным подразделениям, которые участвовали во вторжении на территорию Украины. Теперь же сообщается, что он погиб в зоне боевых действий на африканском континенте, хотя точные обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

Фонд Александра Поветкина опубликовал короткое сообщение о гибели Нестерова, выразив соболезнования его семье. Никаких официальных комментариев от Минобороны РФ или подтверждения его участия в боевых действиях в Африке пока не поступало.

Напомним, что недавно российские военные убили чемпиона Украины по водному поло Родиона Пустового.