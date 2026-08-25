Суркіс хотів заманити в Динамо легенду збірної Німеччини: тренеру пропонували шалені гроші

Мірослав Клозе міг стати головним тренером київського Динамо. Кияни навіть запропонували легенді збірної Німеччини багатомільйонний контракт.

Майбутнє Ігоря Костюка на чолі столичного клубу залишається невизначеним. За інформацією телеграм-каналу "Інсайди від Пасічника 2.0", керівництво Динамо вже розглядало кандидатуру відомого німецького фахівця.

Клозе отримав пропозицію від Динамо

Як стверджує джерело, Динамо через посередників контактувало з Мірославом Клозе. 48-річному спеціалісту запропонували очолити київську команду.

При цьому фінансові умови могли бути дуже привабливими. За даними інсайдерів, Динамо було готове платити Клозе суму із шістьма нулями на рік.

Втім, переговори не завершилися домовленістю. Німецький тренер вирішив продовжити роботу в Нюрнберзі, який очолює з липня 2024 року.

Клозе є легендою німецького футболу. У складі національної збірної він став чемпіоном світу у 2014 році, а також тривалий час залишався найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.



Мірослав Клозе відмовив Динамо/ Фото Getty Images

Німець успішно стартував із Нюрнбергом

Для Клозе робота в Нюрнберзі стала другою самостійною тренерською посадою після австрійського Райндорф Альтах. До цього він працював із юнацькою командою Баварії, був асистентом головного тренера мюнхенців та спеціалістом із нападників у збірній Німеччини.

Наразі Клозе має всі підстави бути задоволеним своїм рішенням залишитися в Німеччині. Нюрнберг потужно розпочав сезон у Другій Бундеслізі – команда виграла обидва стартові матчі та очолює турнірну таблицю.

Після двох турів у Нюрнберга шість очок і різниця забитих та пропущених м'ячів 7:2. Тож замість роботи в українському гранді Клозе продовжить спробу вивести німецький клуб на новий рівень.

Нагадаємо, раніше була інформація, що президент Динамо Ігор Суркіс поставив ультиматум головному тренеру Ігорю Костюку, який не зміг вивести команду в основний раунд єврокубків. Наставнику фактично заборонили осічку в національному чемпіонаті.