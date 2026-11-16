Суркіс запропонував Ярмоленку керівну посаду в Динамо

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Про можливе майбутнє Андрія Ярмоленка розповів колишній воротар Динамо Денис Бойко. В ефірі ютуб-каналу Ігоря Циганика він заявив, що президент киян Ігор Суркіс запропонував досвідченому футболісту стати спортивним директором "біло-синіх".

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Що відомо про майбутнє Ярмоленка в Динамо

37-річний річний футболіст не планує повністю відходити від футбольних справ після завершення виступів на професійному рівні.

За словами Бойка, Ярмоленко вже поступово долучається до виконання відповідних функцій, хоча досі залишається гравцем команди. Йдеться не лише про кадрові питання чи пошук нових футболістів, а й про безпосередню роботу всередині колективу.

Ярмоленко поки продовжує виступати на полі, однак поступово перебирає на себе функції спортивного директора. Він уже залучений до внутрішніх справ команди. Спортивний директор – це не тільки привезти чи відвезти гравців. Ця людина заходить до роздягальні, спілкується з футболістами– розповів Бойко.

Він також наголосив на важливості підтримки тренерського штабу з боку людини, яка має авторитет серед футболістів. На його думку, Ярмоленко може відігравати таку роль у Динамо.

Коли Ярмоленко може завершити кар'єру

Раніше з'являлася інформація, що вінгер може завершити професійну кар'єру після першої частини сезону 2026/2027.

Ярмоленко є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. На його рахунку 125 голів у рамках УПЛ.

За свою кар'єру він також виступав за дортмундську Боруссію, лондонський Вест Гем та Аль-Айн з ОАЕ. У складі збірної України зірковий динамівець провів 126 матчів і забив 47 голів.

Нагадаємо, у медіа повідомляли, що Ярмоленко вже не планує грати за національну команду.