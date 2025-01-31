Показали їхнє місце, – Циганик розніс Динамо та Шахтар за виступи в єврокубках

Український блогер Ігор Циганик прокоментував виступи Динамо та Шахтаря в єврокубках. Він розкритикував обидві команди за результати.

Динамо та Шахтар закінчили свої виступи в єврокубках після 8-ми турів. Обидві команди не потішили своїх вболівальників хорошими результатами.

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Циганик розкритикував Динамо і Шахтар

Блогер зазначив, що Слава Богу, що єврокубки закінчились. Це найпровальніші єврокубки за останні років 30, пише 24 канал з посиланням на FootballHub.

Такої безнадії я не пам'ятаю. Ми перебільшуємо наші очікування і знаходимось у дуже скрутному становищі. Українським футболістам показали їхнє місце у Європі. Якщо ми хочемо бути конкурентними, то повинні залучати легіонерів,

– сказав Ігор Циганик.

Довідка. Шахтар посів 27-му позицію в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, а Динамо зайняло 34-ту позицію в Лізі Європи.

Відзначимо, що "гірники" два рази здобули перемогу, один раз зіграли в нічию та 5 разів програли. Динамо здобуло одну перемогу, одну нічию та 6 разів програло.