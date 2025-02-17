Наша команда була представлена найбільшим складом у своїй історії. Участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів і військовослужбовців, повідомляє 24 Канал.

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Вчергове продемонстрували незламність

Уперше змагання мали гібридний формат, адже учасники змагалися не тільки у літніх, а й зимових видах спорту. Загалом в турнірі було представлено 11 дисциплін: веслування на тренажерах, плавання, волейбол сидячи, баскетбол, регбі на кріслах колісних, гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.

Попри те, що головна мета змагань є реабілітація, а не нагороди, українські воїни змогли показати й дуже високі результати. Вони здобули 30 медалей, піднявшись на подіум у семи видах спорту.

Україна закінчила турнір, маючи в активі 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових нагород. Це дозволило "синьо-жовтим" посісти третє місце в загальному медальному заліку.

Топ-5 збірних у медальному заліку Ігор нескорених-2025

США – 23 "золото" + 18 "срібло" + 14 "бронза" = 55 медалей Австралія – 19+12+5 = 36 Україна – 12+11+7 = 30 Велика Британія – 11+15+12 = 38 Італія – 7+2+0 = 9

Важливо. Результат "синьо-жовтих" на Іграх нескорених-2025 став другим найкращим за всю історію участі команди в цих змаганнях. Українські воїни повторили рекорд за кількістю перших місць, встановлений на Іграх-2023, але тоді загальна кількість була більшою – 34.

Зазначимо, що найбільше нагород у складі збірної України здобув військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник. Він шість разів опинявся на подіумі – по три золоті та срібні медалі.