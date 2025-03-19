Під час матчу за участі партнерки української тенісистки на корт вибігла ігуана: екзотичне відео

У вівторок, 18 березня, розпочався турнір серії WTA 1000 в Маямі. В одному з них румунська тенісистка Єлена-Габріела Русе зустрічалася з "нейтральною" Поліною Кудерметовою.

Суперниці обмінялися перемогами у перших двох сетах, тож доля зустрічі вирішувалася у третьому. На його початку відбулася подія, яка стала родзинкою всього матчу, інформує 24 Канал.

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Непроханий гість

За рахунку 15:15 у першому геймі вирішальної партії на корті з'явився несподіваний гість. Фанати та самі тенісистки побачили ігуану, яка неквапливою ходою вирішила зробити паузу в поєдинку.

Її подорож виявилася все ж таки нетривалою. Одна з працівниць за допомогою парасольки вигнала рептилію, після чого гра оперативно відновилася.

Як рептилія вийшла на корт у матчі Русе – Кудерметова

Довідка. Врешті решт румунка здобула перемогу з рахунком 6:1, 6:7, 6:2 та пробилася до 1/32 фіналу. Її суперницею стане Магдалена Френх.

Зазначимо, що Єлена-Габріела Русе в Маямі виступить також і в парному розряді, де традиційно зіграє в дуеті з Мартою Костюк. Вони розпочнуть свій шлях на турнірі з протистояння проти Крістіни Букші та Мію Като.