Колишній український гімнаст Ілля Ковтун уперше публічно виступив проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Водночас він визнав, що атлети не можуть впливати на рішення спортивних організацій.

Уродженець Черкас, який після Олімпіади-2024 змінив спортивне громадянство на хорватське, дав інтерв'ю на ютуб-каналі Sportske novosti. Ковтун пояснив своє ставлення до росіян, а також звернув увагу на їхню позицію щодо війни проти України.

Ковтун не хоче бачити росіян на міжнародних змаганнях

За словами гімнаста, з огляду на повномасштабну війну та її наслідки російським спортсменам не повинні дозволяти брати участь у міжнародних турнірах. Однак остаточне рішення залежить не від самих атлетів.

З огляду на війну та все, що сталося, їм не слід було б дозволяти змагатися. Але ми ніяк не можемо вплинути на рішення. Якщо МОК та інші організації вирішують, що вони можуть брати участь, значить, нам доведеться зустрітися з ними на спортивних аренах,

– заявив Ковтун.

Він наголосив, що спортсмени змушені приймати правила, які встановлюють міжнародні організації.

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Окремо Ковтун висловився про позицію російських атлетів щодо війни. На його думку, навіть якщо частина з них не підтримує російський режим, цього недостатньо, якщо вони не висловлюють своєї позиції публічно.

Багато хто з них не підтримує війну та режим… Але що мені на це сказати? Не підтримують, але нічого не говорять. Треба щось робити,

– підсумував гімнаст.

Нагадаємо, Ілля Ковтун представляв Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, де здобув срібну медаль у вправах на паралельних брусах. Згодом спортсмен вирішив змінити спортивне громадянство та виступати за Хорватію.

Нещодавно гімнаст здобув "срібло" чемпіонату світу та залишив символічний допис у соцмережах.