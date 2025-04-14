Не лише війна в Україні вплинула, – Ковтун уперше пояснив рішення змінити спортивне громадянство

З кінця 2024 року ходили розмови про бажання срібного призера Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики Іллі Ковтуна змінити спортивне громадянство. Він увесь цей час не давав коментарів, а всю комунікацію вела його тренерка Ірина Горбачева.

Після понад тримісячної тиші спортсмен уперше висловився на цю тему. Він підтвердив, що прийняв рішення виступати під прапором Хорватії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Glas Slavonije.

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Чому вирішив виступати за Хорватію

Ілля заявив, що процес зміни спортивного громадянства вже запущено. Він вважає, що це станеться у 2026 році, а наразі планує відновитися після проблем з плечем і використати паузу у виступах для того, щоб покращити свої вправи.

Також гімнаст пояснив, чому вирішив припинити виступи за Україну. За його словами, на це було декілька причин:

Ви знаєте, як сніг спускається з гори – спочатку це маленький сніжок, а потім він стає більшим. Так і в мене сталося за ці три роки. Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство.

Він заявив, що відчуває моральний обов’язок перед людьми в Осієку, які його прийняли.

"Я фактично жив у них, спав, тренувався та харчувався в "Соколу". Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні. У мене є дівчина з Осієка. Мені подобається Осієк, бо я сам приїхав з міста подібного розміру. У цьому місті маю все: спортзал, усе якось під рукою", – сказав Ковтун.

Спортсмен додав, що родина його підтримала та майже в повному складі залишила рідну країну, тож своє майбутнє він бачить за кордоном:

Мені 21 рік, і я можу самостійно ухвалювати рішення. Мій тато вже 13 років живе в Польщі, а разом з ним і сестра, вже сім років. Мама весь час війни була в Україні. У нас була стара бабуся, яка померла, тому мама скоро поїде жити до Польщі. З початку повномасштабної війни я не був в Україні. Я їздив до тата в Польщу, а вони приїжджали до мене в Осієк. Всі були разом на Новий рік.

Зазначимо, що Ілля Ковтун є уродженцем Черкас. Він чотири рази тріумфував на чемпіонатах Європи, на Олімпійських іграх-2024 здобув "срібло" у вправах на паралельних брусах, а також є чинним віцечемпіоном світу в багатоборстві.

Нагадаємо, що напередодні свій перший бій після зміни громадянства на російське провів колишній український боєць Микита Крилов. Він на очах у Дональда Трампа зазнав нищівної поразки на турнірі UFC 314.