Зрадник Ковтун здобув для Хорватії медаль чемпіонату світу і позував на подіумі з росіянином

У нідерландському Роттердамі відбувся чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Україна медалей не здобула, натомість був серед призерів на подіумі колишній представник нашої країни Ілля Ковтун.

Спортсмен, який проміняв Україну на Хорватію і згодом цинічно звинуватив нашу державу у відсутності фінансової підтримки, приніс до скарбнички своєї нової команди срібло, пише 24 Канал.

Ковтун – срібний призер чемпіонату світу

Гімнаст, що на Олімпійських іграх здобув срібло на паралельних брусах ще під прапором України, підтвердив свою любов саме до цієї дисципліни. З результатом 14,900 бала він посів друге місце, поступившись тільки китайцю Цзоу Цзінюаню.

Обурливим для українців став вчинок Ковтуна під час церемонії нагородження. Зазвичай українські спортсмени ігнорують росіян і в разі потрапляння з ними на п'єдестал пошани намагаються якомога швидше залишити його, не дозволяючи спільних фото.

Натомість Ковтун спокійно позував на камери з представником країни-агресора Даніелем Маріновим, який став бронзовим призером на брусах. Марінов, до речі, внесений Міністерством спорту до переліку атлетів, які підтримують війну Росії проти України.

Хоча World Gymnastics повноцінно повернула росіян на великі турніри, організатори з Нідерландів проявили принциповість і не дозволили росіянам використовувати свою національну символіку. Марінов був заявлений як нейтральний атлет.

Зрада Іллі Ковтуна

Олімпійського призера вважають в Україні зрадником через разючу зміну позиції: спершу він всіляко розповідав про любов до своєї країни і навіть зробив патріотичне тату, а потім раптово змінив громадянство і почав критикувати Україну.

Тренерка Ковтуна Ірина Горбачова намагалася ввести громадськість в оману, заявляючи про те, що вони з підопічним практично не отримували державних грошей. Натомість журналісти швидко спростували цю брехню, за що Горбачова почала банити критиків у соцмережах.