Ірина Горбачева стверджувала, що вона та її підопічний не отримували кошти з українського бюджету на підготовку та участь у змаганнях. Натомість виявилося, що це просто брехня, пише 24 Канал.

Що відомо про фінансування гімнаста Ковтуна з бюджету

Після перемоги Іллі Ковтуна на чемпіонаті Європи його тренерка у дописі в соцмережах ані словом не згадала про Україну. Журналіст Артем Худолєєв вирішив поцікавитися у неї, чому б не подякувати державі, яка довгі роки вкладалася у розвиток спортсмена.

У відповідь на це Горбачева почала жалітися, що ніхто їх не фінансував, і цьому нібито є докази у документах Міністерства спорту.

Худолєєв швидко знайшов чималу кількість указів та розпоряджень, які підтверджують, що Ковтун та його наставниця насправді мали регулярні виплати від держави.

За олімпійську медаль вони отримали по 80 тисяч доларів, їм виділялися кошти на чемпіонати світу та Європи, Ілля мав президентську стипендію, і навіть влада Черкас платила спортсмену з місцевого кошторису.

Загалом за період 2023-2024 років Ілля Ковтун та Ірина Горбачева отримали приблизно 8,5 мільйонів гривень.

Красномовна реакція тренерки на викриття її брехні: вона просто заблокувала журналіста у соцмережах.

Що сказав Ковтун про зміну громадянства

Гімнаст прямо заявив, що він не шкодує про рішення проміняти Україну на Хорватію. Мовляв, до його успіхів на новій батьківщині ставляться краще, ніж це робили українці.