Колишній представник збірної України нині виступає під прапором Хорватії, де отримав громадянство. Спортсмен заявив, що попри хвилю критики через зміну спортивної країни він не шкодує про своє рішення, пише Slobodna Dalmacija.

Ковтун розповів про ставлення хорватів

23-річний уродженець Черкас зізнався, що після переходу до Хорватії зіткнувся з великою кількістю негативних повідомлень у соцмережах. Водночас у новій країні, за його словами, він відчув значно тепліше ставлення.

Я не хорват, я тут не народився, я фактично для хорватів ніхто, а люди ставляться до мене тут набагато краще, ніж в Україні. Коли я здобуваю медалі, люди тут радіють більше, ніж в Україні,

– сказав Ковтун.

Гімнаст додав, що спочатку болісно сприймав реакцію українців. Однак згодом вирішив не звертати уваги на критику та прийняв те, що кожен може мати власну думку.

Пояснив реакцію українців

Ковтун наголосив, що розуміє емоції українців на тлі повномасштабної війни. Водночас спортсмен переконаний, що має право самостійно визначати власне майбутнє та робити вибір, який найкраще відповідає його життю і кар'єрі.

В Україні війна, у людей багато проблем, вони постійно живуть у стресі, і тому я не можу їм нічим дорікнути. У мене своє життя, і я маю приймати рішення щодо свого життя так, щоб мені було добре,

– зазначив він.

Зміна спортивного громадянства вже принесла Ковтуну нові успіхи. Минулого тижня він став чемпіоном Європи з гімнастики в багатоборстві, випередивши представника Росії лише на одну тисячну бала.