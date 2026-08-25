Бывший игрок сборной Украины сейчас выступает под флагом Хорватии, гражданство которой он получил. Спортсмен заявил, что, несмотря на волну критики из-за смены спортивной принадлежности, он не жалеет о своем решении, пишет Slobodna Dalmacija.

Ковтун рассказал об отношении хорватов

23-летний уроженец Черкасс признался, что после перехода в Хорватию столкнулся с большим количеством негативных комментариев в соцсетях. В то же время в новой стране, по его словам, он почувствовал гораздо более теплое отношение.

"Я не хорват, я здесь не родился, я фактически для хорватов никто, а люди относятся ко мне здесь гораздо лучше, чем в Украине. Когда я завоевываю медали, люди здесь радуются больше, чем в Украине,

– сказал Ковтун.

Гимнаст добавил, что сначала болезненно воспринимал реакцию украинцев. Однако впоследствии решил не обращать внимания на критику и принял то, что у каждого может быть собственное мнение.

Объяснил реакцию украинцев

Ковтун подчеркнул, что понимает эмоции украинцев на фоне полномасштабной войны. В то же время спортсмен убежден, что имеет право самостоятельно определять свое будущее и делать выбор, который лучше всего соответствует его жизни и карьере.

В Украине война, у людей много проблем, они постоянно живут в стрессе, и поэтому я не могу их ни в чем упрекнуть. У меня своя жизнь, и я должен принимать решения относительно своей жизни так, чтобы мне было хорошо,

– отметил он.

Смена спортивного гражданства уже принесла Ковтуну новые успехи. На прошлой неделе он стал чемпионом Европы по гимнастике в многоборье, опередив представителя России всего на одну тысячную балла.