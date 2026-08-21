Моурінью традиційно вважається не надто лояльним до українців у тих командах, які він тренує. Але Волошин, як пише AS, претендує на стрімке потрапляння до ростеру португальця.

Які перспективи українця Волошина у Реалі за Моурінью

Інсайдери стверджують, що сеу Жозе на початку своєї другої каденції у Реалі одразу ж взявся за перегляд футболістів молодіжного складу. І саме Ілля Волошин зміг привернути увагу португальця своєю роботою на тренуваннях.

Моурінью вважає, що українець має перспективи у першій команді, тому надав йому ігровий час у контрольній грі з Шальке. Волошин став третім голкіпером, який виходив на поле під час передсезонної підготовки: один матч зіграв Тібо Куртуа, у п'яти зустрічах ворота захищав Андрій Лунін.

Є ймовірність, що Волошин може розпочати сезон у Ла Лізі у статусі третього воротаря Реала. Конкурент Луніна і Куртуа Фран Гонселес пішов у Севілью в "напів оренду": клуб з Андалусії придбав 50% прав на футболіста, а за Реалом залишилось право першочергового зворотного викупу.

Коли для Реала розпочинається сезон

Клуби, які делегували на чемпіонат світу багато футболістів, отримали від керівництва іспанського елітного дивізіону можливість стартувати у Ла Лізі пізніше за інших. Тому мадридці поки не зіграли жодної офіційної гри.

Перший матч для них заплановано на 22 серпня. Реал поїде в гості до Еспаньйола.