Луніна у складі Реала замінив інший український воротар

19-річний Ілля Волошин дебютував за основну команду Реала. Українець вийшов на поле замість Андрія Луніна у переможному контрольному матчі з Шальке.

Мадридці провели останню репетицію перед стартом нового сезону чемпіонату Іспанії. Поєдинок у Гельзенкірхені запам'ятався не лише впевненою перемогою вершкових, а й історичним моментом для українського футболу, передає 24 Канал.

Волошин замінив Луніна

Головний тренер Реала Жозе Моурінью задіяв у контрольній зустрічі одразу трьох голкіперів. Тібо Куртуа розпочав матч у стартовому складі, після перерви його змінив Андрій Лунін, а на 87-й хвилині на поле вийшов Ілля Волошин.

Для 19-річного українця це був дебют за першу команду мадридського гранда. Символічно, що Волошин змінив саме свого земляка Луніна, який встиг провести другий тайм та здійснити три сейви.

Молодому воротарю залишалося відіграти лише кілька хвилин, однак він допоміг команді зберегти свої ворота "сухими". Таким чином, одразу два українці взяли участь у перемозі Реала.

Хто такий Ілля Волошин

Волошин перебуває у системі мадридського клубу з 2024 року. Українець виступав за команду U-19 та минулого сезону разом із нею виграв Юнацьку лігу УЄФА, зігравши у турнірі п’ять матчів.

Окремо увагу привертають фізичні дані голкіпера: його зріст становить 202 сантиметри, завдяки чому Волошин є найвищим футболістом Реала. Раніше мадридці продовжили контракт з українцем до літа 2029 року.

Сам матч завершився впевненою перемогою Реала – 3:0. Голами відзначилися Кіліан Мбаппе, Дін Хейсен та Карлос Еспі.