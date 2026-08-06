Провал Забарного: українець припустився жахливої помилки у спарингу і отримав найгіршу оцінку
Тривожним дзвінком для Іллі Забарного став контрольний матч його ПСЖ з Мальоркою. Українець провів на полі усі 90 хвилин і точно не може занести цей виступ собі в актив.
Захисник отримав від аналітиків та преси розгромні оцінки. А один з голів у ворота парижан став прямим наслідком його невдалих дій, пише 24 Канал.
Як зіграв Забарний за ПСЖ у матчі з Мальоркою
У поєдинку з командою другої половини таблиці Ла Ліги чемпіони Франції та Європи були не схожі самі на себе. Загалом вони пропустили тричі, а самі не змогли забити жодного м'яча.
Особливо прикрим для українських вболівальників є епізод із другим голом. Забарний обрізав усю команду у досить простій ситуації, а стрімка атака іспанців завершилася ударом повз російського кіпера ПСЖ Сафонова.
Результативна помилка Забарного – дивіться відео:
Як оцінили Забарного статистичні портали
Українцю зрештою нарахували 97 дотиків до м'яча за 90 хвилин, 91% точних передач, 50% виграних дуелей, по одному відбору та виносу. Неприємно вражає кількість втрат – аж 11, одна з яких стала тією самою результативною помилкою.
Від порталу Sofascore Ілля отримав 5,9 бала – найгіршу оцінку серед усіх футболістів обох команд.
Поки Забарному не гарантоване продовження кар'єри саме у ПСЖ. Цього трансферного вікна активно циркулюють чутки про повернення українця в АПЛ – ним нібито цікавляться одночасно Челсі та Ліверпуль.