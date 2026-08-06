Защитник получил от аналитиков и прессы разгромные оценки. А один из голов в ворота парижан стал прямым следствием его неудачных действий, пишет 24 Канал.

Как сыграл Забарный за ПСЖ в матче с Майоркой

В поединке с командой из второй половины таблицы Ла Лиги чемпионы Франции и Европы были не похожи на самих себя. В общей сложности они пропустили трижды, а сами не смогли забить ни одного мяча.

Особенно досадным для украинских болельщиков является эпизод со вторым голом. Забарный подвел всю команду в довольно простой ситуации, а стремительная атака испанцев завершилась ударом мимо российского вратаря ПСЖ Сафонова.

Результативная ошибка Забарного – смотрите видео:

Как оценили Забарного статистические порталы

Украинцу в итоге насчитали 97 касаний мяча за 90 минут, 91% точных передач, 50% выигранных дуэлей, по одному отбору и выносу. Неприятно поражает количество потерь – целых 11, одна из которых стала той самой результативной ошибкой.

От портала Sofascore Илья получил 5,9 балла – худшую оценку среди всех футболистов обеих команд.

Пока Забарному не гарантировано продолжение карьеры именно в ПСЖ. В этом трансферном окне активно циркулируют слухи о возвращении украинца в АПЛ – им якобы интересуются одновременно Челси и Ливерпуль.