Над трансфером украинца работают футбольные агенты, которые уже ведут переговоры с руководством Ливерпуля и Челси. Об этом сообщил инсайдер Алекс Крук в эфире YouTube-канала talkSPORT.

Подробности о будущем Забарного

По имеющейся информации, над продажей Ильи Забарного работают также и представители ПСЖ.

Одно имя, которое мне сегодня утром назвали, предлагают Ливерпулю и Челси. Это Илья Забарный, бывший защитник Борнмута. Он перешел в ПСЖ, но не много играл там в футбол. Он хорошо известен спортивному директору "Ливерпуля" Ричарду Хьюзу,

– сказал Крук.

Отметим, что будущее украинца уже не впервые связывают именно с Ливерпулем. О возможном трансфере украинца в этот клуб говорили еще до его перехода в ПСЖ.

Ливерпуль и Челси: что происходит

Челси в сезоне 2026/27 не будет участвовать в еврокубках. Стадион этого клуба рассматривают в качестве возможной домашней арены в Лиге чемпионов. На данный момент именно "синим" принадлежит рекорд летнего трансферного окна. Речь идет о бывшем вингере Астон Виллы Моргане Роджерсе, который перешел в новый клуб за 137,3 миллиона евро.

В Ливерпуле пока потратили меньше денег, но там приобрели прямого конкурента для Забарного. За 63,6 миллиона евро в Англию перебрался экс-центральный защитник Ренна Жереми Жак.

Ливерпуль начнет еврокубковую кампанию 2026/27 в основном раунде Лиги чемпионов.