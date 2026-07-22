В то же время продолжается летнее трансферное окно. Клубы со всего мира могут подписывать футболистов вплоть до конца августа, сообщает 24 Канал.
Какие трансферы стали самыми дорогими в 2026 году?
Собственно, немало трансферов состоялось еще в начале июня или во время чемпионата мира-2026. Например, игрок сборной Украины Ефим Конопля наконец-то перешел в топ-лигу.
Украинец теперь будет играть в Германии за Боруссию Менхенгладбах. Взамен него Шахтер приобрел Александра Караваева, который до мая этого года играл за Динамо.
Однако самые громкие трансферы, конечно же, происходят в Англии, Испании и других топ-лигах. Больше всего пока тратят лондонские Тоттенхэм и Челси, которые уже превысили отметку в 250 миллионов.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2026 года:
|
МЕСТО
|
ИГРОК
|
ОТКУДА
|
КУДА
|
СУММА
|
1
|
Морган Роджерс
|
Астон Вилла
|
Челси
|
137,3 миллиона евро
|
2
|
Эллиотт Андерсон
|
Ноттингем Форест
|
Манчестер Сити
|
135 миллионов евро
|
3
|
Сандро Тонали
|
Ньюкасл
|
Тоттенхэм
|
108 миллионов евро
|
4
|
Матеус Фернандес
|
Вулверхэмптон
|
Тоттенхэм
|
99 миллионов евро
|
5
|
Энтони Гордон
|
Ньюкасл
|
Барселона
|
80 миллионов евро
|
6
|
Гонсалу Рамуш
|
ПСЖ
|
Милан
|
74 миллиона евро
|
7
|
Жереми Жак
|
Ренн
|
Ливерпуль
|
63,6 миллиона евро
|
8
|
Ян-Поль ван Хеке
|
Брайтон
|
Тоттенхэм
|
60 миллионов евро
|
9
|
Йохан Манзамби
|
Фрайбург
|
Астон Вилла
|
60 миллионов евро
|
10
|
Марко Палестра
|
Аталанта
|
Челси
|
57 миллионов евро
В целом же среди 11 самых дорогих трансферов девять принадлежат клубам именно из АПЛ. Рекорд этого лета пока установил Морган Роджерс, который за 137 миллионов евро перешел из "Астон Виллы" в "Челси".
Все главные трансферы лета 2026 года
Динамо приобрело что-то еще правого защитника. После подписания контракта с Томашем Кендзерой киевляне выкупили за 1 миллион евро игрока Карпат Алексея Сыча. Челси совершил самый дорогой трансфер этого лета. За 137 миллионов евро на "Стэмфорд Бридж" перешел полузащитник Астон Виллы Морган Роджерс. Арсенал по дешевке расстался с лидером сборной Бельгии. Леандро Троссар продолжит карьеру в Бешикташе, а лондонцы получат за игрока всего 18 миллионов. Украинский легионер покинул итальянский Дженоа в качестве свободного агента. Малиновский теперь будет выступать за турецкий Трабзонспор. Еще один чемпион мира сменил команду летом. Алехандро Гримальдо перешел из Байера в Атлетико за 22 миллиона евро. Полесье неожиданно смогло переманить к себе игрока из Кабо-Верде. Вингер Леандро Андраде перешел из Карабаха за 3 миллиона евро. Манчестер Юнайтед решил приобрести игрока, который оказался ненужным Челси. За 55 миллионов евро на "Олд Траффорд" перешел Андрей Сантос. Тоттенхэм укрепил оборону, приобретя игрока из Брайтона за 60 миллионов. Ян-Пол ван Хеке теперь будет выступать за лондонский клуб. Астон Вилла приобрела открытие чемпионата мира-2026 Йохана Манзамби. Фрайбург получил 60 миллионов за молодого швейцарца. Динамо вернуло в Украину игрока сборной Польши Томаша Кендзьору. Футболист выступал за киевлян с 2017 по 2023 годы, а этим летом покинул ПАОК в качестве свободного агента. Манчестер Юнайтед переманил лидера Астон Виллы и сборной Бельгии Юри Тилеманса. Сумма трансфера оценивается в 41 миллион евро. Ливерпуль укрепил атаку за счет новоиспеченного чемпиона мира. За 40 миллионов евро из Осасуны был приобретен Виктор Муньос. Челси быстро нашел замену Марку Кукурелье. За 57 миллионов евро из Аталанты в лондонский клуб перешел Марко Палестра. Реал смог недорого приобрести звезду Интера и сборной Нидерландов Дензела Думфриса. Трансфер обошелся всего в 20 миллионов евро. Тоттенхэм выкупил одного из лучших центральных защитников АПЛ Сандро Тонали. Трансфер игрока из Ньюкасла обошелся "шпорам" в целых 108 миллионов евро. Бавария переманила к себе одного из открытий ЧМ-2026 – Исмаэля Сайбари. Полузащитник ПСВ обошелся мюнхенцам в 50 миллионов евро. Защитник сборной Франции Ибрахима Конате покинул Ливерпуль в качестве свободного агента. Игрока бесплатно подписал мадридский Реал. Милан также заявил о себе громким трансфером нападающего. Россонери приобрели португальца Гонсалу Рамуша у ПСЖ за 74 миллиона евро. Манчестер Сити совершил громкий трансфер. Клуб приобрел опорного полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона, который до этого выступал за Ноттингем Форест. Сумма трансфера составила целых 135 миллионов евро. Новоиспеченный чемпион мира Марк Кукурелья с этого сезона будет выступать за Реал. Мадридцы приобрели игрока у Челси за 55 миллионов евро. Широкий резонанс вызвал переход Александра Караваева в Шахтер в качестве свободного агента. С 2019 по 2026 год правый защитник выступал за Динамо – принципиального соперника "горняков". Барселона оформила трансфер звезды сборной Англии Энтони Гордона еще до старта ЧМ-2026. Вингер Ньюкасла обошелся каталонцам в 80 миллионов евро. Ефим Конопля отправился покорять немецкую Бундеслигу. Правый защитник сборной Украины будет выступать за Боруссию Менхенгладбах. Переход состоялся на правах свободного агента.
Алексей Сыч
Морган Роджерс
Леандро Троссар
Руслан Малиновский
Алехандро Гримальдо
Леандро Андраде
Андрей Сантос
Ян-Пол ван Хеке
Йохан Манзамби
Томаш Кендзера
Юри Тилеманс
Виктор Муньос
Марко Палестра
Дензел Думфрис
Сандро Тонали
Исмаэль Сайбари
Ибрахима Конате
Гонсалу Рамуш
Эллиот Андерсон
Марк Кукурелья
Александр Караваев
Энтони Гордон
Ефим Конопля
Динамо приобрело что-то еще правого защитника. После подписания контракта с Томашем Кендзерой киевляне выкупили за 1 миллион евро игрока Карпат Алексея Сыча.
Челси совершил самый дорогой трансфер этого лета. За 137 миллионов евро на "Стэмфорд Бридж" перешел полузащитник Астон Виллы Морган Роджерс.
Арсенал по дешевке расстался с лидером сборной Бельгии. Леандро Троссар продолжит карьеру в Бешикташе, а лондонцы получат за игрока всего 18 миллионов.
Украинский легионер покинул итальянский Дженоа в качестве свободного агента. Малиновский теперь будет выступать за турецкий Трабзонспор.
Еще один чемпион мира сменил команду летом. Алехандро Гримальдо перешел из Байера в Атлетико за 22 миллиона евро.
Полесье неожиданно смогло переманить к себе игрока из Кабо-Верде. Вингер Леандро Андраде перешел из Карабаха за 3 миллиона евро.
Манчестер Юнайтед решил приобрести игрока, который оказался ненужным Челси. За 55 миллионов евро на "Олд Траффорд" перешел Андрей Сантос.
Тоттенхэм укрепил оборону, приобретя игрока из Брайтона за 60 миллионов. Ян-Пол ван Хеке теперь будет выступать за лондонский клуб.
Астон Вилла приобрела открытие чемпионата мира-2026 Йохана Манзамби. Фрайбург получил 60 миллионов за молодого швейцарца.
Динамо вернуло в Украину игрока сборной Польши Томаша Кендзьору. Футболист выступал за киевлян с 2017 по 2023 годы, а этим летом покинул ПАОК в качестве свободного агента.
Манчестер Юнайтед переманил лидера Астон Виллы и сборной Бельгии Юри Тилеманса. Сумма трансфера оценивается в 41 миллион евро.
Ливерпуль укрепил атаку за счет новоиспеченного чемпиона мира. За 40 миллионов евро из Осасуны был приобретен Виктор Муньос.
Челси быстро нашел замену Марку Кукурелье. За 57 миллионов евро из Аталанты в лондонский клуб перешел Марко Палестра.
Реал смог недорого приобрести звезду Интера и сборной Нидерландов Дензела Думфриса. Трансфер обошелся всего в 20 миллионов евро.
Тоттенхэм выкупил одного из лучших центральных защитников АПЛ Сандро Тонали. Трансфер игрока из Ньюкасла обошелся "шпорам" в целых 108 миллионов евро.
Бавария переманила к себе одного из открытий ЧМ-2026 – Исмаэля Сайбари. Полузащитник ПСВ обошелся мюнхенцам в 50 миллионов евро.
Защитник сборной Франции Ибрахима Конате покинул Ливерпуль в качестве свободного агента. Игрока бесплатно подписал мадридский Реал.
Милан также заявил о себе громким трансфером нападающего. Россонери приобрели португальца Гонсалу Рамуша у ПСЖ за 74 миллиона евро.
Манчестер Сити совершил громкий трансфер. Клуб приобрел опорного полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона, который до этого выступал за Ноттингем Форест. Сумма трансфера составила целых 135 миллионов евро.
Новоиспеченный чемпион мира Марк Кукурелья с этого сезона будет выступать за Реал. Мадридцы приобрели игрока у Челси за 55 миллионов евро.
Широкий резонанс вызвал переход Александра Караваева в Шахтер в качестве свободного агента. С 2019 по 2026 год правый защитник выступал за Динамо – принципиального соперника "горняков".
Барселона оформила трансфер звезды сборной Англии Энтони Гордона еще до старта ЧМ-2026. Вингер Ньюкасла обошелся каталонцам в 80 миллионов евро.
Ефим Конопля отправился покорять немецкую Бундеслигу. Правый защитник сборной Украины будет выступать за Боруссию Менхенгладбах. Переход состоялся на правах свободного агента.