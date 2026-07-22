Разом з тим триває літнє трансферне вікно. Клуби з усього світу можуть підписувати футболістів аж до кінця серпня, повідомляє 24 Канал.
Які найдорожчі трансфери у 2026 році?
Власне, чимало трансферів стались ще на початку червня або ж під час чемпіонату світу-2026. До прикладу, гравець збірної України Юхим Конопля нарешті відправився у топ-лігу.
Українець тепер гратиме у Німеччині за Боруссію Менхенгладбах. Йому на заміну Шахтар придбав Олександра Караваєва, який до травня цього року грав за Динамо.
Проте найгучніші трансфери, звісно, відбуваються в Англії, Іспанії та інших топ-лігах. Найбільше поки витрачають лондонські Тоттенхем та Челсі, які вже перетнули позначку в 250 мільйонів.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Топ-10 найдорожчих трансферів літа-2026:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
ЗВІДКИ
|
КУДИ
|
СУМА
|
1
|
Морган Роджерс
|
Астон Вілла
|
Челсі
|
137,3 мільйона євро
|
2
|
Еліотт Андерсон
|
Ноттінгем Форест
|
Манчестер Сіті
|
135 мільйонів євро
|
3
|
Сандро Тоналі
|
Ньюкасл
|
Тоттенхем
|
108 мільйонів євро
|
4
|
Матеус Фернандес
|
Вулверхемптон
|
Тоттенхем
|
99 мільйонів євро
|
5
|
Ентоні Гордон
|
Ньюкасл
|
Барселона
|
80 мільйонів євро
|
6
|
Гонсалу Рамуш
|
ПСЖ
|
Мілан
|
74 мільйона євро
|
7
|
Жеремі Жаке
|
Ренн
|
Ліверпуль
|
63,6 мільйона євро
|
8
|
Ян-Поль ван Хеке
|
Брайтон
|
Тоттенхем
|
60 мільйонів євро
|
9
|
Йоган Манзамбі
|
Фрайбург
|
Астон Вілла
|
60 мільйонів євро
|
10
|
Марко Палестра
|
Аталанта
|
Челсі
|
57 мільйонів євро
Загалом же серед 11-ти найдорожчих трансферів дев'ять належать клубам саме з АПЛ. Рекорд цього літа поки встановив Морган Роджерс, який за 137 мільйонів євро перейшов з Астон Вілли в Челсі.
Всі головні трансфери літа 2026 року
Динамо придбало ще одного правого захисника. Після підписання Томаша Кендзьори кияни викупили за 1 мільйон євро гравця Карпат Олексія Сича. Челсі здійснив поки найдорожчий трансфер літа. За 137 мільйонів євро на "Стемфорд Брідж" перебрався півзахисник "Астон Вілли" Морган Роджерс. Арсенал задешево позбувся лідера збірної Бельгії. Леандро Троссар продовжить кар'єру в Бешикташі, а лондонці отримають за гравця лише 18 мільйонів. Український легіонер залишив італійський Дженоа вільним агентом. Маліновський тепер виступатиме за турецький Трабзонспор. Ще один чемпіон світу змінив команду влітку. Алехандро Грімальдо перейшов з Баєра в Атлетіко за 22 мільйони євро. Полісся несподівано змогло переманити до себе гравця з Кабо-Верде. Вінгер Леандро Андраде перейшов з Карабаху за 3 мільйони євро. Манчестер Юнайтед вирішив придбати гравця, який виявився непотрібним Челсі. За 55 мільйонів євро на "Олд Траффорд" перебрався Андрей Сантос. Тоттенхем посилив захист гравцем Брайтона за 60 мільйонів. Ян-Пол ван Хеке тепер виступатиме за лондонців. Астон Вілла підхопила відкриття чемпіонау світу-2026 Йогана Манзамбі. Фрайбург отримав 60 мільйонів за молодого швейцарця. Динамо повернуло в Україну гравця збірної Польщі Томаша Кендзьору. Гравець виступав за киян з 2017 по 2023 роки, а цього літа залишив ПАОК вільним агентом. Манчестер Юнайтед переманив лідера Астон Вілли та збірної Бельгії Юрі Тілеманса. Перехід оцінюється у 41 мільйон євро. Ліверпуль посилив атаку новоспеченим чемпіоном світу. За 40 мільйонів євро з Осасуни був придбаний Віктор Муньйос. Челсі швидко знайшов заміну для Марка Кукурельї. За 57 мільйонів євро з Аталанти в лондонський клуб перейшов Марко Палестра. Реал зміг за недорого придбати зірку Інтера та збірної Нідерландів Дензела Думфріса. Трансфер обійшовся лише у 20 мільйонів євро. Тоттенхем викупив одного з найкращих центрхавів АПЛ Сандро Тоналі. Трансфер гравця Ньюкасла обійшовся "шпорам" аж у 108 мільйонів євро. Баварія переманила до себе одне з відкриттів ЧС-2026 Ісмаеля Сайбарі. Півзахисник ПСВ обійшовся мюнхенцям у 50 мільйонів євро. Захисник збірної Франції Ібраїма Конате залишив Ліверпуль вільним агентом. Гравця безкоштовно підписав мадридський Реал. Мілан також заявив про себе гучним трансфером форварда. "Россонері" придбали португальця Гонсалу Рамуша у ПСЖ за 74 мільйона євро. Потужний трансфер провернув Манчестер Сіті. Команда придбала опорного півзахисника збірної Англії Елліот Андерсона, який до цього виступав за Ноттінгем Форест. Сума трансферу склала аж 135 мільйонів євро. Новоспечений чемпіон світу Марк Кукурелья з цього сезону виступатиме за Реал. Мадридці придбали гравця Челсі за 55 мільйонів євро. Гучним став перехід Олександра Караваєва в Шахтар на правах вільного агента. З 2019 по 2026 рік правий захисник грав за принципового суперника "гірників" Динамо. Барселона оформила трансфер зірки збірної Англії Ентоні Гордона ще до старту ЧС-2026. Вінгер Ньюкасла обійшовся каталонцям у 80 мільйонів євро. Юхим Конопля відправився підкорювати німецьку Бундеслігу. Правий захисник збірної України гратиме за Боруссію Менхенгладбах. Перехід на правах вільного агента.
Олексій Сич
Морган Роджерс
Леандро Троссар
Руслан Маліновський
Алехандро Грімальдо
Леандро Андраде
Андрей Сантос
Ян-Пол ван Хеке
Йоган Манзамбі
Томаш Кендзьора
Юрі Тілеманс
Віктор Муньйос
Марко Палестра
Дензел Думфріс
Сандро Тоналі
Ісмаель Сайбарі
Ібраїма Конате
Гонсалу Рамуш
Елліот Андерсон
Марк Кукурелья
Олександр Караваєв
Ентоні Гордон
Юхим Конопля
Динамо придбало ще одного правого захисника. Після підписання Томаша Кендзьори кияни викупили за 1 мільйон євро гравця Карпат Олексія Сича.
Челсі здійснив поки найдорожчий трансфер літа. За 137 мільйонів євро на "Стемфорд Брідж" перебрався півзахисник "Астон Вілли" Морган Роджерс.
Арсенал задешево позбувся лідера збірної Бельгії. Леандро Троссар продовжить кар'єру в Бешикташі, а лондонці отримають за гравця лише 18 мільйонів.
Український легіонер залишив італійський Дженоа вільним агентом. Маліновський тепер виступатиме за турецький Трабзонспор.
Ще один чемпіон світу змінив команду влітку. Алехандро Грімальдо перейшов з Баєра в Атлетіко за 22 мільйони євро.
Полісся несподівано змогло переманити до себе гравця з Кабо-Верде. Вінгер Леандро Андраде перейшов з Карабаху за 3 мільйони євро.
Манчестер Юнайтед вирішив придбати гравця, який виявився непотрібним Челсі. За 55 мільйонів євро на "Олд Траффорд" перебрався Андрей Сантос.
Тоттенхем посилив захист гравцем Брайтона за 60 мільйонів. Ян-Пол ван Хеке тепер виступатиме за лондонців.
Астон Вілла підхопила відкриття чемпіонау світу-2026 Йогана Манзамбі. Фрайбург отримав 60 мільйонів за молодого швейцарця.
Динамо повернуло в Україну гравця збірної Польщі Томаша Кендзьору. Гравець виступав за киян з 2017 по 2023 роки, а цього літа залишив ПАОК вільним агентом.
Манчестер Юнайтед переманив лідера Астон Вілли та збірної Бельгії Юрі Тілеманса. Перехід оцінюється у 41 мільйон євро.
Ліверпуль посилив атаку новоспеченим чемпіоном світу. За 40 мільйонів євро з Осасуни був придбаний Віктор Муньйос.
Челсі швидко знайшов заміну для Марка Кукурельї. За 57 мільйонів євро з Аталанти в лондонський клуб перейшов Марко Палестра.
Реал зміг за недорого придбати зірку Інтера та збірної Нідерландів Дензела Думфріса. Трансфер обійшовся лише у 20 мільйонів євро.
Тоттенхем викупив одного з найкращих центрхавів АПЛ Сандро Тоналі. Трансфер гравця Ньюкасла обійшовся "шпорам" аж у 108 мільйонів євро.
Баварія переманила до себе одне з відкриттів ЧС-2026 Ісмаеля Сайбарі. Півзахисник ПСВ обійшовся мюнхенцям у 50 мільйонів євро.
Захисник збірної Франції Ібраїма Конате залишив Ліверпуль вільним агентом. Гравця безкоштовно підписав мадридський Реал.
Мілан також заявив про себе гучним трансфером форварда. "Россонері" придбали португальця Гонсалу Рамуша у ПСЖ за 74 мільйона євро.
Потужний трансфер провернув Манчестер Сіті. Команда придбала опорного півзахисника збірної Англії Елліот Андерсона, який до цього виступав за Ноттінгем Форест. Сума трансферу склала аж 135 мільйонів євро.
Новоспечений чемпіон світу Марк Кукурелья з цього сезону виступатиме за Реал. Мадридці придбали гравця Челсі за 55 мільйонів євро.
Гучним став перехід Олександра Караваєва в Шахтар на правах вільного агента. З 2019 по 2026 рік правий захисник грав за принципового суперника "гірників" Динамо.
Барселона оформила трансфер зірки збірної Англії Ентоні Гордона ще до старту ЧС-2026. Вінгер Ньюкасла обійшовся каталонцям у 80 мільйонів євро.
Юхим Конопля відправився підкорювати німецьку Бундеслігу. Правий захисник збірної України гратиме за Боруссію Менхенгладбах. Перехід на правах вільного агента.