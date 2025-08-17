Ілля Забарний 12 серпня приєднався до ПСЖ. У переліку умов для трансферу лідера збірної України був продаж російського голкіпера Матвія Сафонова.

Проте росіянин досі залишається у паризькому клубі. У мережі з'явилась шокуюча новина щодо відносин між Іллею Забарним та Матвієм Сафоновим, повідомляє 24 канал із посиланням Paris No Limit.

Які стосунки між Забарним та Сафоновим?

За наявною інформацією, Ілля Забарний подружився з Матвієм Сафоновим. Хоча до цього повідомляли, що український футболіст не знайшов спільної мови з росіянином та ігнорує його присутність у команді.

Наразі відомо, що Забарний та Сафонов, нібито, сиділи одне біля одного у літаку під час подорожі в Італію на матч Суперкубка УЄФА проти Тоттенхема.

Вони вже стали хорошими друзями у паризькій роздягальні. В літаку на шляху до Суперкубка вони подорожували пліч-о-пліч,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Борнмут продав Забарного у ПСЖ за 63 мільйона євро. А українець підписав контракт з парижанами терміном на 5 років та зарплатою у 4,5 мільйона євро на рік.

