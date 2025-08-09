Трансферна сага навколо Іллі Забарного добігає свого кінця. ПСЖ домовився про перехід українця з Борнмута й незабаром про нього мають оголосити офіційно.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився щодо цієї події. Він розповів, що думає про новий виклик у кар'єрі свого підопічного, повідомляє 24 Канал із посиланням на УПЛ ТБ.

Що сказав Ребров про трансфер Забарного?

На думку наставника "синьо-жовтих" це дуже важливий момент для всього українського футболу. Він оцінив перспективи Забарного в зірковому колективі.

"Я дуже радий. По-перше, для України це дуже велика подія. Гравець національної збірної України може грати за команду, яка цього року виграла Лігу чемпіонів. Я думаю, що це дуже сильна та велика команда.

У Борнмуті він грав у ситуації, що його команда ніколи не була фаворитом у матчах АПЛ. Й Ілля був важливим гравцем тієї команди, але ПСЖ грає інакше. Подивимося, але для Іллі це великий крок уперед у команду, де він може конкурувати за перемогу в Лізі чемпіонів", – сказав Ребров.

Довідка. Ілля Забарний виступав за Борнмут з січня 2023 року. Він провів за "вишень" 86 матчів, у яких забив гол і віддав асист.

Нагадаємо, що напередодні була озвучена сума, за яку ПСЖ підпише українця. Частка від неї піде київському Динамо, завдяки чому Забарний стане найдорожчим трансфером в історії "біло-синіх".