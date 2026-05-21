Реал Моурінью одразу купить гравця збірної України: "Особливий" вимагає захисника

Поки доля Андрія Луніна у Реалі залишається загадкою, до мадридського клубу може перебратися інший українець. Новий тренер "королівського клубу" визначив захисника збірної України своєю трансферною ціллю.

Жозе Моурінью, який з високою ймовірністю знову очолить "бланкос" після 13-річної перерви, передав керівництву клубу список футболістів, що потрібні йому у складі. За інформацією інсайдера Акіла Еша, серед них є Ілля Забарний.

Дивіться також Скандал у Реалі набирає обертів: Мбаппе публічно вдарив по Арбелоа, а Перес готує Моурінью

Чому Моурінью вимагає трансфер Забарного?

Джерела в оточенні португальського коуча стверджують, що сеу Жозе вважає виступи українського захисника за ПСЖ переконливими. Моурінью бачить у Забарному майбутнє оборонної лінії Реала, яка останніми роками страждає від браку надійності та чималої кількості простих помилок.

Що відомо про повернення Моурінью в Реал?

Головний футбольний інсайдер світу Фабріціо Романо підтвердив, що переговори керівництва Реала з португальцем пройшли успішно, тож з нового сезону відбудеться велике повернення наставника у Мадрид.

Моурінью поїде підписувати контракт з Реалом одразу після того, як "бланкос" проведуть заключний матч сезону з Атлетіком Більбао. Це буде остання гра на чолі клубу для Альваро Арбелоа, який очолив команду посеред сезону замість Хабі Алонсо і провалив завдання, не здобувши жодного трофею.

Угода з Реалом для "Особливого" буде розрахована на два роки.

Як провів сезон Ілля Забарний?

За даними Transfermarkt, в усіх турнірах український захисник провів за ПСЖ 36 матчів, забив 1 гол.

Забарний вже увійшов в історію як перший українець, який виграв чемпіонат Франції.

30 травня у футболіста є шанс стати четвертим представником нашої країни, який стане володарем трофею Ліги чемпіонів.