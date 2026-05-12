Йдеться про те, як команді вдається втілити зірковість свого складу у виграні турніри. Як відзначив статистичний портал Transfermarkt в інстаграмі, ніколи раніше клуб з настільки високою сумарною трансферною вартістю гравців не залишався без кубків та медалей.

Скільки коштує склад мадридського Реала?

За підрахунками експертів, для придбання усього складу "бланкос" було б потрібно заплатити 1 мільярд 340 мільйонів євро.

Очевидно найдорожчим футболістом "вершкових" є француз Кіліан Мбаппе, контракт якого оцінюється у 200 мільйонів в єдиній європейські валюті. На другому місці бразилець Вінісіус Жуніор, перехід якого до іншої команди коштував би 150 мільйонів. Замикає трійку Джуд Беллінгем з показником у 140 мільйонів євро.

Українського голкіпера Андрія Луніна Transfermarkt оцінює у 15 мільйонів. Цікаво, що його партнер по позиції Тібо Куртуа не набагато дорожчий – 18 мільйонів, що пояснюється його доволі зрілим віком у 34 роки і значною травматичністю.

Який антирекорд побив Реал?

Мадридці стали найдорожчим клубом в історії, який провалив сезон і не зміг поповнити колекцію трофеїв бодай одним кубком.

Реал перевершив досягнення зі знаком "мінус" лондонського Арсенала, який під керівництвом Мікеля Артети не зміг нічого виграти у сезоні 2024/2025, хоча набрав собі гравців на загальну суму 1 мільярд 128 мільйонів. "Каноніри" можуть перевершити самі ж себе цьогоріч, але все ж шанси на те, що вони синхронно втратять і чемпіонство Англії, і перемогу у Лізі чемпіонів, не настільки високі.

Ще два англійські клуби, Челсі і Ліверпуль, також опинилися у списку невдах. Але якщо мерсисайдці вже точно не здобули жодного трофею зі своїм складом на понад 1 мільярд євро, то у "синіх" лондонців, попри тотальну кризу і звільнення тренера, залишається варіант з Кубком Англії, де у фіналі треба переграти Манчестер Сіті.

Що сталося з Реалом наприкінці сезону?

Мадридці мають величезні проблеми з мікрокліматом у колективі: справа дійшла до бійки між Вальверде і Чуамені, після якої один із гравців потрапив до лікарні.

Альваро Арбелоа більше не контролює ситуацію у роздягальні, а декілька футболістів, за чутками, узагалі більше не розмовляють з тренером.

Влітку Реал шукатиме собі нового коуча. Головним претендентом називають Жозе Моурінью, який вже очолював королівський клуб понад десятиліття тому.