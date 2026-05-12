Речь идет о том, как команде удается воплотить звездность своего состава в выигранные турниры. Как отметил статистический портал Transfermarkt в инстаграме, никогда ранее клуб со столь высокой суммарной трансферной стоимостью игроков не оставался без кубков и медалей.

Смотрите также Барселона – чемпион Испании: результат Эль-Класико с Реалом

Сколько стоит состав мадридского Реала?

По подсчетам экспертов, для приобретения всего состава "бланкос" было бы нужно заплатить 1 миллиард 340 миллионов евро.

Очевидно самым дорогим футболистом "сливочных" является француз Килиан Мбаппе, контракт которого оценивается в 200 миллионов в единой европейские валюте. На втором месте бразилец Винисиус Жуниор, переход которого в другую команду стоил бы 150 миллионов. Замыкает тройку Джуд Беллингем с показателем в 140 миллионов евро.

Украинского голкипера Андрея Лунина Transfermarkt оценивает в 15 миллионов. Интересно, что его партнер по позиции Тибо Куртуа не намного дороже – 18 миллионов, что объясняется его довольно зрелым возрастом в 34 года и значительной травматичностью.

Какой антирекорд побил Реал?

Мадридцы стали самым дорогим клубом в истории, который провалил сезон и не смог пополнить коллекцию трофеев хотя бы одним кубком.

Реал превзошел достижения со знаком "минус" лондонского Арсенала, который под руководством Микеля Артеты не смог ничего выиграть в сезоне 2024/2025, хотя набрал себе игроков на общую сумму 1 миллиард 128 миллионов. "Канониры" могут превзойти сами же себя в этом году, но все же шансы на то, что они синхронно потеряют и чемпионство Англии, и победу в Лиге чемпионов, не столь высоки.

Еще два английских клуба, Челси и Ливерпуль, также оказались в списке неудачников. Но если мерсисайдцы уже точно не получили ни одного трофея со своим составом более 1 миллиарда евро, то у "синих" лондонцев, несмотря на тотальный кризис и увольнение тренера, остается вариант с Кубком Англии, где в финале надо переиграть Манчестер Сити.

Что случилось с Реалом в конце сезона?

Мадридцы имеют огромные проблемы с микроклиматом в коллективе: дело дошло до драки между Вальверде и Чуамени, после которой один из игроков попал в больницу.

Альваро Арбелоа больше не контролирует ситуацию в раздевалке, а несколько футболистов, по слухам, вообще больше не разговаривают с тренером.

Летом Реал будет искать себе нового коуча. Главным претендентом называют Жозе Моуринью, который уже возглавлял королевский клуб более десятилетия назад.