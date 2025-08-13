Укр Рус
13 серпня, 17:40
Щоб у росіян "підгоріло": Забарний підписав контракт з ПСЖ у вишиванці

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Ілля Забарний підписав контракт з ПСЖ до 2030 року, з'явившись на церемонії у вишиванці.
  • Офіційна церемонія відбулася в офісі паризького клубу, де 22-річний лідер збірної України підписав довгострокову угоду.

Кілька днів тому ПСЖ офіційно повідомив про підписання Іллі Забарного. Контракт українця з клубом розрахований до 2030 року.

Ілля Забарний під час підписання контракту з ПСЖ з’явився у вишиванці. Він красномовно нагадав про Україну та підкреслив значущість події, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Ангеліни Забарної.

Забарний у вишиванці 

Офіційна церемонія відбулася в офісі паризького клубу, де 22-річний лідер збірної України поставив підпис під довгостроковою угодою. Забарний обрав для цього моменту не звичний класичний костюм, а білу сорочку з традиційною українською вишивкою.

Футболіст світився від щастя, позуючи з новою футболкою ПСЖ та усміхаючись на камери. 

Забарний підписує контракт: дивіться відео 

Нагадаємо, що стали відомі плани росіянина Матвея Сафонова після трансферу Забарного в команду.