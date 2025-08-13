Чтобы у россиян "подгорело": Забарный подписал контракт с ПСЖ в вышиванке
- Илья Забарный подписал контракт с ПСЖ до 2030 года, появившись на церемонии в вышиванке.
Несколько дней назад ПСЖ официально сообщил о подписании Ильи Забарного. Контракт украинца с клубом рассчитан до 2030 года.
Илья Забарный во время подписания контракта с ПСЖ появился в вышиванке. Он красноречиво напомнил об Украине и подчеркнул значимость события, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ангелины Забарной.
Забарный в вышиванке
Официальная церемония состоялась в офисе парижского клуба, где 22-летний лидер сборной Украины поставил подпись под долгосрочным соглашением. Забарный выбрал для этого момента не привычный классический костюм, а белую сорочку с традиционной украинской вышивкой.
Футболист светился от счастья, позируя с новой футболкой ПСЖ и улыбаясь на камеры.
Забарный подписывает контракт: смотрите видео
Напомним, что стали известны планы россиянина Матвея Сафонова после трансфера Забарного в команду.