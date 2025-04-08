Забарний опинився у рейтингу найдорожчих захисників світу

Український захисник Ілля Забарний відзначився важливим досягненням. Він потрапив до рейтингу найдорожчих захисників світу.

. За цей час він закріпився в основному складі команди як центральний захисник та неодноразово отримував визнання від вболівальників та тренерського штабу.

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У який рейтинг потрапив Забарний

Футбольний портал склав список найдорожчих захисників світу, до якого потрапив і український захисник, пише 24 канал з посиланням на Transfermarkt.

Ілля Забарний розмістився на 27-й позиції. Його трансферна вартість становить 40 млн євро.

На першій позиції розмістився захисник Арсенала Саліба.

Відзначимо, що сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 32 матчів за Борнмут.