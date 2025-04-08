8 квітня, 11:45
Забарний опинився у рейтингу найдорожчих захисників світу
Основні тези
- Ілля Забарний потрапив до рейтингу найдорожчих захисників світу, зайнявши 27-му позицію з трансферною вартістю 40 млн євро.
- Забарний виступає за Борнмут з 2023 року і зіграв 32 матчі в сезоні 2024/2025.
- На першій позиції рейтингу розмістився захисник Арсенала Саліба.
Український захисник Ілля Забарний відзначився важливим досягненням. Він потрапив до рейтингу найдорожчих захисників світу.
. За цей час він закріпився в основному складі команди як центральний захисник та неодноразово отримував визнання від вболівальників та тренерського штабу.
Читайте також Забарний зацікавив найбагатший клуб світу
У який рейтинг потрапив Забарний
Футбольний портал склав список найдорожчих захисників світу, до якого потрапив і український захисник, пише 24 канал з посиланням на Transfermarkt.
Ілля Забарний розмістився на 27-й позиції. Його трансферна вартість становить 40 млн євро.
На першій позиції розмістився захисник Арсенала Саліба.
Відзначимо, що сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 32 матчів за Борнмут.